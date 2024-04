Felipe Orts cierra la Vuelta a Ibiza con un solvente sexto puesto

Con el objetivo de pelear por los puestos de honor y seguir encontrando sensaciones, Felipe Orts arrancaba su periplo en la ronda ibicenca junto a Vicent Zaragoza. Una vez dado el pistoletazo de salida, el tándem de vileros cuajaba una prueba de menos a más para finalizar en quinta posición cumpliendo con las expectativas marcadas antes de arrancar la jornada. En la etapa reina, la pareja alicantina volvió a mostrar una gran versión durante toda la jornada para volver a finalizar nuevamente en el top - 5. Un resultado que reafirmaba las buenas sensaciones generadas en el primer día de competición y daba alas a la pareja para afrontar con motivación la jornada de clausura. Con el objetivo de defender su plaza en la clasificación general, Felipe Orts y Vicent Zaragoza demostraban su regularidad en la última etapa. La dupla volvía a cruzar la línea de meta en quinta posición para cerrar una Vuelta a Ibiza muy sólida donde Felipe Orts finalizó sexto, demostrando un salto de nivel respecto a las anteriores pruebas de esta temporada.

La competición continúa para el ciclista de La Vila Joiosa - Néteo este mes de abril con tres pruebas de MTB: Santa Susanna (7 de abril), Superprestigio Caparroso (14 de abril) y la Copa de España de Alpedrete (21 de abril).

Declaraciones de Orts

"Estoy muy contento de estar un año más en Vuelta Ibiza. Es una buena oportunidad para sumar kilómetros de calidad sobre la BTT y disfrutar de una prueba con una gran organización. En lo deportivo creo que hemos compensado bien nuestras fuerzas y hemos estado con corredores de gran nivel en XCM. Parece que voy mejorando mi estado de forma y me siento muy cómodo con los esfuerzos."

Alejandro Valverde, cuarto puesto

Alejandro Valverde, cuarto clasificado en la Vuelta a Ibiza, terminó su primera experiencia en una prueba de BTT por etapas "muy contento y con ganas de repetir" en carreras de este tipo, tanto en la modalidad de montaña como de gravel. "Estoy muy contento con la experiencia de haber vivido mi primera vuelta en BTT, he disfrutado y pienso repetir, no solo en Ibiza, sino en más sitios", comentó Valverde en meta. Tres días de competición y un cuarto puesto a 48 segundos del podio es un balance muy positivo para el campeón murciano, quien sufrió y disfrutó por las pistas de Ibiza. "También se sufre porque vas todo el día con la tensión, no te puedes descuidar en ningún momento, son tres horas de competición y te obligan a ir siempre atento, si no, en cualquier momento estás en el suelo. He disfrutado mucho, sobre todo cuando coges un poco de técnica", explicó el campeón del Mundo en ruta 2018.

Valverde, quien mostró interés por seguir el Tour de Flandes que se estaba disputando en esos momentos, aseguró que no echa de menos estar en las grandes citas del ciclismo clásico, donde él hizo historia con 4 triunfos en la Lieja-Bastoña y 5 en la Flecha Valona. "No echo de menos estar en esas grandes carreras, la verdad es que prefiero carreras de este tipo, con menos presión, aquí se disfruta más", señaló. Valverde seguirá probando en diversas modalidades del ciclismo, como La Indomable de gravel que se celebra en Berja (Almería) y luego acudirá a California, de nuevo con la bici de BTT.