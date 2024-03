Felipe Orts sigue poniendose a tono y consigue la quinta plaza

Al pie de las murallas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se iniciaba esta mañana una nueva edición de la Vuelta Ibiza Scott by Shimano, la más dura de la historia, que ha dado la primera victoria al campeón del mundo XC Maratón, el colombiano Héctor Leonardo Páez y a su compañero, el italiano Dario Cherchi. Además, el Soudal está de doble enhorabuena porque Sandra Mairhofer (Italia) y Adelheid Morath (Alemania) también han sido las más rápidas en cruzar la línea de meta.

El Carte de la Vuelta a Ibiza 2024 este año / María Domínguez

Felipe Orts, quinto, Valverde consigue el octavo puesto

Dentro del top 10 entró el séxtuple campeón de España de ciclocrós Felipe Orts, quinto a 8 minutos. "Este tipo de esfuerzo en relación a la ruta, lo que tiene es que no te permite descansar nada, cuando no van a tope para arriba vas a tope para abajo, tienes que estar 3 horas muy pendiente", dijo "El Bala". Además, Alejandro Valverde, tras clasificarse octavo formando dúo con Francisco Rus, el campeón del Mundo en ruta 2018 admitió que la jornada inaugural de 68 kilómetros entre Eivissa y Sant Antoni le hizo sufrir y disfrutar a partes iguales. "He disfrutado, pero tambien se sufre. Lo que se nota en la BTT es que no puedes descansar nada , cuando no vas a tope para arriba vas a tope para abajo, tienes que estar tres horas muy pendiente. La verdad es que se disfruta a pesar de todo", explicó el ciclista murciano. "Me hubiera gustado ver un poquito más del paisaje de Ibiza, que es una maravilla, pero no me ha dado tiempo", bromeó el ganador de 5 Flechas Valonas y 4 Liejas-Bastoña

Una primera jornada que ya aclaró lo que puede ser la general final. El tandem Páez-Cherchi mostró una solidez contundente, sin desfallecer en ningún momento y creciéndose a medida que afrontaban las constantes subidas y bajadas de un recorrido espectacular por zonas de interior y próximas a la costa.

"Sabíamos que sería una etapa dura, todos los participantes estaban bien y eso se nota. La idea era probar en la primera subida. Darío respondió, abrimos diferencia y fue aumentando. Tuvimos buen ritmo y leímos bien el recorrido, todo fue apretar en la subida y luego mantener", explicó el ciclista boyacense, olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012. Un ciclista que llegó tarde a la BTT, el deporte del que se enamoró a los 18 años. Antes, el ciclista de Bucaramanga se había dedicado a trabajar con su padre en el campo. Vive cerca del héroe boyacense Nairo Quintana y espera dar todavía alguna alegría importante en la especialidad.

Declaraciones previas de Orts antes de la carrera

Felipe Orts: "Afronto esta carrera con muchas ganas, la Vuelta a Ibiza siempre tiene un ambiente muy especial y es una gran oportunidad para sumar horas de calidad en competición. Las sensaciones han ido a mejor en estas últimas semanas y creo que llego en un buen estado de forma para pelear por los objetivos" y así ha sido tras quedar quinto en este primer día de la Vuelta a Ibiza.

Mairhofer y Morath dominan en féminas

La italiana Sandra Mairhofer, triatleta ganadora de 3 medallas en el Mundial de invierno, y la alemana Adelheid Morath se impusieron por un margen de 36 segundos y tras un emocionante duelo a la pareja formada por la neerlandesa Rosa Van Doorn y la suiza Janina Wust. A más de 6 minutos y en tercera posición entraron en la meta del Puerto de Sant Antoni de Portmany la pareja española compuesta por la asturiana séxtuple campeona de España de ciclocrós Lucía González y la subcampeona de la misma especialidad Sofía Rodríguez.

Llega la etapa reina

Después de un primer aperitivo exigente en la jornada inaugural, los 1000 participantes afrontarán la etapa reina de la Vuelta a Ibiza Scott by Shimano con un trayecto más largo, de 85 kilómetros entre Santa Eulalia y Sant Antoni, donde espera un desnivel acumulado de 2.250 metros.