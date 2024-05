Felipe Orts suma un nuevo podio en la Copa Catalana Internacional de Barcelona

Segundo cajón para el corredor de La Vila Joiosa - Néteo en su regreso a la competición tras obtener la victoria en La Rioja Bike Race. Felipe Orts, de menos a más, ha sabido culminar una gran remontada tras un pinchazo en la primera vuelta para sumar un nuevo puesto de honor en esta accidentada temporada de mountain bike.

El Velódromo de Horta albergaba este domingo la salida de la Copa Catalunya Internacional de Barcelona. El alicantino, en un gran estado de forma, buscaba imponer su ley desde los primeros compases de la prueba. La mala fortuna volvía a cebarse con Felipe Orts antes de completar el primer viraje con un pinchazo que le hacía perder muchas posiciones.

Lejos de rendirse, el ciclista de La Vila volvió a encontrar sensaciones para ir adelantando corredores progresivamente en un circuito muy técnico hasta llegar a la segunda posición. Con la medalla de plata afianzada, Orts trató de recortar una diferencia insalvable con Cristofer Bosque, que acababa adjudicándose el triunfo.

Felipe Orts / FORTS Team

Reacciones

Felipe Orts hace balance tras conseguir la segunda posición en Barcelona: "Venía buscando la victoria y no me voy satisfecho al cien por cien. Teniendo en cuenta como se está dando la temporada de mountain bike podemos decir que es un buen resultado con todos los contratiempos que he tenido. Conseguimos puntos UCI y un nuevo pódium en una competición internacional, seguiremos peleando para que las cosas salgan de cara".

El corredor de La Vila recargará pilas con una semana sin competición antes de afrontar su próximo objetivo, el Gran Premio Zaragoza, prueba puntuable para la Copa de España de XCO (mountain bike olímpico).