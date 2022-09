Tras vivir los compromisos internacionales, este fin de semana vuelve LaLiga. El Elche CF se medirá el próximo lunes al Rayo Vallecano, clausurando la jornada. En vistas al citado partido y cómo se ha vivido este parón de la competición, el jugador Raúl Guti atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

El zaragozano valoró que este descanso "siempre viene bien" y más con el inicio de temporada que había vivido el equipo, con una "dinámica que no era la buena". Este tiempo lo habían aprovechado para "captar mejor las ideas del míster" y también para "estar más unidos", cuajando buenos entrenamientos. Guti, que era uno de los futbolistas que había tenido continuidad en el proyecto, trataba de encontrar una explicación al porqué ha cambiado tanto el conjunto franjiverde con Francisco. "Son cosas del fútbol. Hemos empezado la temporada con mal pie. Sabemos la realidad en la que estamos, es complicada, pero con trabajo y sacrificio lo vamos a sacar adelante", resaltó. Y es que el centrocampista confiaba plenamente en ello, ya que desde que llegó al club una temporada tras otra habían alcanzado los objetivos fijados, a pesar de las dificultades.

Guti también rompió una lanza a favor de su técnico, cuando le preguntaron si se la jugaba. "Al final son tres puntos. Es el principio de liga y nos estamos volviendo todos locos diciendo que el Elche ya va a bajar". Por ello y debido a los precedentes recientes, invitaba a la tranquilidad y en el día a día para obtener los mejores resultados posibles. "Tenemos que ir a Vallecas a ganar, sea como sea". Por su parte, el propio Francisco les seguía exigiendo sacrificio y mucho trabajo. "Tenemos que llevar el trabajo desde el minuto 1 hasta al 90, porque con poco no nos da" agregó.

Analizando el estado físico actual de la plantilla, donde algunos compañeros llegaron en el tramo final del mercado, admitía que se trataba de "un proceso de adaptación" y era "difícil encajar de primeras", algo que también había pasado factura a los ilicitanos en estas primeras jornadas. "Lo bueno se hace esperar y hay que ir con paciencia. Espero que la afición también esté con nuestra mentalidad", valoró. Esa mejor versión del Elche esperaba Guti que se pudiera ver lo antes posible, sabiendo que "no estamos dando el nivel esperado por nosotros". Para poder obtener esa mejoría, el mediocentro aragonés enunciaba la posibles base: ser más agresivos desde el inicio. "La mentalidad está cambiando y eso se transmite desde dentro".

Valoración de Guti sobre sus aportaciones como franjiverde

Guti, que fue el fichaje más caro de la historia del Elche CF, no sentía esa presión a pesar de su juventud. "Todo el mundo espera mucho. Creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Todo el mundo tiene altibajos y es muy complicado mantener esa regularidad en Primera División". Era algo que no acechaba por ser la apuesta económica más importante del club, sino porque "somos personas y no soy un robot", reflexionó apelando también a la humildad que le caracteriza, si bien es cierto que admitía que al principio le costó un poco asumir esa etiqueta. "Es mi tercer año en el Elche, me siento orgulloso, estoy haciendo historia aquí", concluía.