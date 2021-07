El medio inglés 'The Athletic' asegura que el Real Madrid está interesado en el jugador inglés Raheem Sterling, quien actualmente juega en el Manchester City.

El jugador de 26 años tiene contrato con el club inglés hasta el 2023, pero en Inglaterra aseguran que el jugador no está contento en el club, pues no le gustó que le metieran en la operación para fichar al jugador Harry Kane.

No obstante, Pep Guardiola y el City quieren que el jugador inglés se quede y para conseguirlo están preparando una oferta con el objetivo de que el jugador renueve su contrato. Sterling no tiene prisa en tomar una decisión sobre su futuro y por ello no lo hará hasta acabar sus vacaciones después de la Eurocopa.

Aseguran que el Real Madrid está muy atento a todo lo que pasa alrededor del jugador. Mientras en Inglaterra aseguran que el precio de salida de Sterling sería cerca de los 90 millones de euros.