Ya ha pasado una semana desde que se hiciera oficial que el FC Barcelona y Messi separaban sus caminos. El cuadro blaugrana hizo cuentas y vio imposible cuadrar el contrato del argentino por mucho que se bajara el sueldo. "Se han dicho mentiras. Hice todo lo posible por quedarme. Me rebajé la ficha un 50 por ciento. Y no me pidieron más", dejaba claro Messi el día de su despedida.

Desde el jueves cinco de agosto, cuando se hizo oficial la marcha de Messi del Barça, hasta el martes 10 de agosto, cuando se anunció su ficha por el PSG, Leo vivió un auténtico torbellino de emociones. Su llegada al club francés ha sido absolutamente improvisada y no fruto de una maniobra perpetrada por su padre y representante, Jorge Messi, desde hace meses, como aseguran algunos medios.

Otros dos clubes intentaron convencerle

La llamada del PSG no fue la única que el padre de Messi recibió una vez se oficializó que no renovaba. El Chelsea, actual campeón de la Champions League también contactó con los Messi. La otra llamada, a través de un intermediario, fue del Atlético de Madrid. En este caso, no hubo ni conversaciones porque Leo tenía claro que no quería jugar en la Liga española contra el Barça.

El primer contacto con el PSG fue un mensaje de Leonardo a Jorge Messi el jueves por la noche preguntándole si la no renovación era cierta. Jorge Messi le dijo que sí y a partir del viernes 6 empezaron las negociaciones. La de París fue la opción escogida por ser la más atractiva futbolísticamente. Además su amigo Neymar también influyó. "Neymar ha sido una de las causas de mi fichaje por el PSG", aseguraba el propio Messi.

La predisposición del Barça, en duda

A pesar de que se especuló con una posible última oferta del Barça la madrugada del lunes al martes, el entorno de Messi considera que la posibilidad de quedarse ya no existía. En el acuerdo que el jueves día cinco Messi estaba dispuesto a firmar se especificaba que en el primer año de contrato (de los cinco que se estipulaba), Leo solo cobraría 10 millones de euros netos, con el objetivo de aligerar de forma inmediata la masa salarial del club blaugrana y que Laporta tuviera al menos un año de margen para intentar arreglar la grave situación económica de la entidad. Por eso, desde el entorno de Messi, sigue existiendo la duda de si el Barça ha hecho todo lo posible.