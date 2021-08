Aún no hay nada claro con el futuro de James Rodríguez, pero Everton y Oporto negocian por su traspaso. La operación podría tener dinero de por medio, pero lo principal es el intercambio del colombiano por su compatriota Luis Díaz. El extremo quiere ir a la Premier y según Fabrizio Romano, el club de la ciudad de Liverpool no estaría tan lejos de hacerse con sus servicios.

Pese a eso, el diario Record de Portugal afirma que Luis Díaz es un jugador necesario en el proyecto del Oporto y que James Rodríguez no es una prioridad para el club. Solo quedan dos días de mercado y James no cuenta para Rafa Benítez, por lo que sabe que si no sale no va a disputar muchos encuentros. El colombiano señaló su deseo de jugar en Italia y de hecho el Milán fue uno de los interesados en el centrocampista.

El fichaje de James Rodríguez por el Oporto llevaría al colombiano a volver al que fue su club entre 2010 y 2013, donde jugó 108 partidos en los que anotó 32 goles y repartió 41 asistencias.