Todos los caminos conducen a que Kylian Mbapé acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid la próxima temporada. El delantero del PSG finaliza su contrato con el conjunto parisino el próximo 30 de junio y tendría vía libre para vestir de blanco. El delantero, sin embargo, se ha encargado de rebajar las expectativas y echar el freno de mano.

En una entrevista concedida a CNN, Kylian Mbappé ha vuelto a hablar sobre su futuro. “No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco”, ha explicado.

Preguntado por si lamenta haber pedido salir al Paris Saint-Germain, ha reconocido que “fui sincero, di lo que tenía en mi corazón (…) Estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también. Soy francés… Quiero ganarlo todo esta temporada".

Además, se da la casualidad que se enfrentará al conjunto blanco en la próxima eliminatoria de la Champions League, correspondiente a los octavos de final. “Tenemos que estar preparados. Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions”, ha comentado sobre el próximo enfrentamiento europeo.