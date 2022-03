Las relaciones entre Real Madrid y PSG no se puede decir que sean demasiado amistosas. La guerra por Kylian Mbappé de las últimas dos temporadas ha hecho mucho daño a la relación entre Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez, y eso puede volverse en contra de ambos.

De hecho, un jugador ‘blanco’ lo está utilizando ya para presionar a su club. Se trata de Ferland Mendy, que quiere un mejor contrato con el Madrid. Y para lograrlo, una de las estrategias que sigue su entorno es amenazar con irse al PSG.

El lateral francés, según explica OK Diario, lleva tiempo intentando renovar con un aumento de sueldo y de contrato. El problema es que éste no concluye hasta 2025 por lo que el ex del Lyon lo tiene muy complicado.

Aún así, Mendy está presionando y Florentino Pérez lo tiene cada vez más claro. Si llega una oferta importante por Mendy, el jugador será traspasado.