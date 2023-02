Jorge Messi ha rebajado la ilusión del barcelonismo con una hipotética vuelta de Leo Messi al club culé el próximo verano. El representante y padre del astro portugués llegó ayer a la Ciudad Condal y este jueves ha sido grabado por SPORT de vuelta al aeropuerto.

"No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça", ha dicho tajante el agente del jugador, que además ha negado que su viaje relámpago a la ciudad haya sido para negociar con Laporta. "No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", ha manifestado.

Cabe destacar la situación particular de Leo Messi en el PSG. El argentino termina contrato en junio y de momento no ha renovado con el equipo del Parque de los Príncipes. Hace un par de días su representante se reunió con el director deportivo de la entidad francesa, aunque por lo pronto no hay acuerdo para la ampliación del contrato de Messi hasta 2024. La vía MLS sigue abierta.