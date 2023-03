Xavi Simons aterrizó en el PSV Eindhoven a finales de junio de 2022 después de haber estado 3 años jugando en el PSG donde llegó a debutar con el primer equipo parisino en la Copa de Francia. Su aventura en El Parque de los Príncipes no salió bien y ahí es cuando apareció el PSV ofreciéndole un contrato muy suculento además de formar parte del primer equipo. Este último condicionante fue clave para que el joven neerlandés firmase con el club de la Eredivisie.

El talento de Xavi siempre ha sido brillante. Desde que estaba en la cantera del FC Barcelona, ese chico con melena rubia y ondulada maravillaba a todo el mundo y se postulaba como el gran diamante de La Masía nacido en el año 2003. Sin embargo, tras algunas desavenencias con e club, Xavi ha tenido que marcharse a probar suerte en otras ligas para seguir creciendo. El PSV le dio mucha importancia desde el primer día que llego y es que Simons suma más de 2700 minutos repartidos entre Liga, Copa, Champions y Europa League donde ha anotado 13 goles (11 en liga, 1 en UEL y otro en la Supercopa de Holanda) actuando como interior derecho normalmente y muchas otras veces como mediapunta.

Ya han pasado varios meses desde su llegada al PSV, pero, recientemente, L' Equipe ha publicado que el Real Madrid sondeó el fichaje de Xavi Simons con la carta de libertad. Sin embargo, la oferta tanto deportiva como económica que ponía encima de la mesa el equipo merengue no satisfacía al joven holandés que se decantó por la Eredivisie. A pesar de no haber llegado a buen puerto, tanto club como jugador siguen en conversaciones por si, en futuro no muy lejano, sus caminos se cruzan. Todo esto ocurrió una vez que su salida del PSG se había producido. El Real Madrid se puso en contacto con el futbolista para intentar ficharlo. Le proponían estar en el Castilla, pero en dinámica con el primer equipo blanco y el joven rechazó creyendo que en Holanda sería jugador de la primera plantilla del PSV a todos los efectos. Y así ha sido.

Su contrato con el club holandés expira en la temporada 2027 y el Real Madrid es sabedor de que su contrato incluye una cláusula para que pueda salir a otro equipo.