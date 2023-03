La continuidad de David Raya en el Brentford no es nada segura. El catalán se ha convertido en el portero que más paradas ha realizado de las cinco grandes ligas y eso ha provocado que muchos equipos de gran nivel se hayan interesado en él. Desde que llegara al Brentford en verano de 2019, el valor de David ha crecido sin parar. Además, Luis Enrique lo convocó en varias listas con la Selección Española y también se lo llevó al Mundial de Qatar 2022.

Según Fabrizio Romano, ya hay clubes que han preguntado por la situación del guardameta español y valoran negociar con el Brentford un posible traspaso en verano. Y es que David ha reconocido que ha rechazado dos ofertas de renovación del club inglés con el que parece que tiene los días contados. "Rechacé dos contratos, uno el año pasado y otro este enero. No eran las ofertas que buscábamos. Solo puedo decir eso. Quiero concentrarme en jugar y no pensar demasiado en mi futuro. Tengo un contrato aquí, así que estoy dispuesto a terminarlo, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el verano. Tal vez el club quiera vender, tal vez no. Tal vez yo quiera quedarme. Quiero centrarme en el fútbol y ver qué pasa"

A pesar de que el Brentford está moviendo cielo y tierra para que Raya se queda, lo cierto es que la intención del guardameta es emprender una nueva aventura en su carrera deportiva. Un equipo de la Premier League, La Liga o Serie A podrían ser los destinos del portero nacido en Barcelona. Él ya ha dejado claro que quiere seguir en Europa y conseguir el primer título de su carrera deportiva. El Brentford sabe que es uno de los jugadores de la plantilla con más valor de mercado y, por tanto, podría sacar una gran cantidad de dinero de producirse su venta.