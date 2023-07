Isco Alarcón sigue sin equipo desde el mercado de enero, mientras los equipos empiezan a confeccionar sus plantillas en el inicio de la mayoría de las pretemporadas en toda Europa. El malagueño se va quedando sin opciones otra vez y los nombres de supuestos intereses van desfilando uno a uno relacionados a su futuro.

La última información sobre el futuro del malagueño la dio hace semanas OK Diario. El citado medio informó de que el Rayo Vallecano y, en concreto su presidente, Martín Presa quería dar un golpe de efecto a su plantilla con el fichaje de Isco. Finalmente esa operación no se ha llevado a cabo por el momento.

Las opciones de Isco pueden pasar por la MLS o en el campeonato brasileño, incluso en una liga como la árabe que está atrayendo talento desde Europa. En Brasil el Flamengo se interesó hace meses por sus servicios y su disponibilidad. Sin embargo Isco se mantiene alejado de los focos esperando volver a sentirse importante como futbolista.

La opción Bundesliga que no salió bien para Isco

En las últimas horas del mercado invernal se relacionó a Isco con el equipo de moda en la Bundesliga alemana. El Unión Berlín, supuestamente, estaba detrás de hacerse con los servicios del ex del Madrid.

Sin embargo tanto los jugadores del club capitalino como el presidente, Dirk Zingler, bromearon con esa posibilidad: «Si Isco está vinculado con nosotros, hemos hecho muchas cosas bien. Eso nos honra. Ahora podría decirme cinco nombres de jugadores y no lo negaría ni lo afirmaría»

Pese a esas palabras la realidad es que Isco estuvo cerca de Berlín, pero finalmente la operación no pudo cerrarse según explicaron desde el club alemán: “Si hay un control médico, en realidad estás a salvo. Así que ese no era el problema. Creo que el bruto y el neto fallaron. Porque en España los contratos con los futbolistas se negocian en neto y aquí en Alemania en bruto. En Alemania solo firmé contratos brutos. Y si no lo ha discutido explícitamente, solo pagaría dos millones brutos por el jugador, pero Isco quería dos millones netos, entonces esa es la diferencia que hizo que no fichara por el Unión".

Una temporada para olvidar

Isco ha tenido un 2022 que claramente ha ido de más a menos. El malagueño finalizó la pasada campaña como jugador del Real Madrid. Aunque su protagonismo fue cayendo en el Santiago Bernabéu tanto con Zinédine Zidane como Carlo Ancelotti terminó proclamándose campeón de la Liga y de la Champions League.

Tras poner punto y final a su exitosa y larga trayectoria en el Real Madrid, Isco entró en el mercado de verano como agente libre. Finalmente Lopetegui, uno de los técnicos que más ha confiado en él cuando ha estado a su cargo, logró su contratación para el Sevilla.

Sin embargo la destitución del ahora técnico del Wolverhampton y el bajo nivel del propio jugador terminó por precipitar su salida del Sánchez Pizjuán. Isco participó en 19 partidos con el Sevilla, pero tan solo hizo un gol y solo completó cinco partidos.