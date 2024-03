Laporta desvela que rechazó 200 millones por un jugador este verano

Hace dos semanas, MARCA revolucionó la mañana informativa con un bombazo sobre el mercado de fichajes: el PSG había ofrecido 200 millones de euros por Lamine Yamal, una proposición que el club blaugrana no estaba dispuesto a escuchar pese a la alta cantidad en un momento de debilidad económica del club.

En el estreno del podcast "El Podcast del presidente Joan Laporta", el máximo mandatario azulgrana confirmó la noticia: el Barça dijo no a una oferta de 200 millones por el canterano, aunque no dio pistas sobre quién realizó la oferta por el extremo de Rocafonda:

"Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, de 200 millones de euros, y hemos dicho que no. Porque confíamos en el chico, en su proyección deportiva, y no tenemos la necesidad, al revés. Estamos en un proceso de recuperación económica y viendo ya el final del túnel", expresó orgulloso sobre sus intenciones con el canterano.

El valor de la cantera

Laporta, aparte de Lamine, recordó el gran talento que tiene la plantilla actualmente en sus filas y confirmó que han recibido propuestas por la mayoría de canteranos y jóvenes que han despuntado en las dos últimas temporadas con el primer equipo:

"Hemos tenido ofertas por Alejandro Balde, Fermín, por Gavi muy importantes, Pedri, De Jong, Araujo... Pero no los queremos vender. Solo con estos que te he dicho, estaríamos en una cifra de 1.000 millones de ingresos", recordó el presidente sacando pecho del valor de sus talentos. Aún así, matizó que si es el propio jugador el que pide salir, se valoraría: "Si alguien piensa que juega poco y quiere irse... pero nosotros estamos muy satisfechos con todos".

Política de fichajes

Más allá de posibles ventas, Laporta también se mojó sobre los posibles fichajes del próximo verano y el perfil de los refuerzos que pueden llegar a Barcelona en la siguiente ventana del mercado, aunque puso por delante de las incorporaciones a la Masia como prioridad:

"Solo vendrán jugadores que necesitemos para reforzar algunas posiciones que no choquen con la política de la Masia, porque queremos promocionar jugadores que ya estén maduros en el Barça Atlètic. El otro día por ejemplo debutó Casadó, que llevaba muchas convocatorias sin debutar en Liga y jugó ante el Atlético. Así, tenemos muchos jugadores que están en dinámica, del primer equipo como Héctor Fort, que siempre que juega lo hace muy bien. Este es el modelo Barça, un modelo único de entender el fútbol y jugarlo, no lo cambiaremos. Solo llegarán jugadores contrastados, pero no siempre es fácil acertar. La mayoría de las posiciones las tenemos muy estudiadas sobre jugadores de la cantera que serán promocionados para reforzar al primer equipo", aseguró el presidente.

¿Qué pasará con los Joaos?

El caso de los 'Joaos' es una de las grandes carpetas a resolver para la secretaría técnica del Barça. Los jugadores, propiedad del Atlético de Madrid y del Manchester City, quieren seguir en Barcelona, pero todo dependerá de que el club blaugrana, junto a la ayuda de Jorge Mendes, agente de ambos, llegue a un acuerdo con sus respectivos clubes de origen. Laporta, como no podía ser de otro modo, se mostró confiado y adelantó que la 'operación Cancelo' está más definida:

"Estamos con la voluntad de que sigan los dos, ya sea con la fórmula de cesión fijando un precio de compra o continuar con las mismas condiciones que tenemos ahora con los respectivos clubes. Sus casos son bastante similares, pero Cancelo está bastante más adelantada la operación en cuanto al precio, con Joao Félix no se acaba de definir el precio y estamos a la expectativa. Queremos que Joao siga en el Barça, tiene una clase excepcional y Cancelo también queremos que siga, se ha convertido en un jugador en un titular habitual".

Ganar títulos y la posible continuidad de Xavi

Aunque es importante tener una identidad como club con jugadores de la casa, Laporta no olvida que lo que marca la diferencia entre los grandes clubes son los títulos. A ocho puntos del Madrid en Liga con nueve jornadas por disputarse con un Clásico en el camino y en cuartos de Champions ante el PSG, el presidente todavía cree en esta plantilla:

"Posibilidades hay. Si queremos ganar LaLiga tendremos que ganar en el Bernabéu. No es imposible, y después quedarán seis partidos que ninguno de los dos lo tendrá fácil y dependerá de los rivales que se estén jugando salvarse (de bajar a Segunda). Está Liga no está sentenciada y lucharemos por lograrla. ¿Y la Champions en Wembley? Me hace mucha ilusión llegar a la final y ganarla. A ver si podemos ganar al PSG y al ganador del Atlético - Dortmund".

Sobre la continuidad de Xavi, Laporta no cierra la puerta a su continuidad pese a la rotundidad del egarense sobre su futuro:

"Con Xavi nos hemos comprometido que hablaremos a final de temporada. A veces las decisiones se replantean. Imagina que conseguimos un título... Yo creo que Xavi se lo pensaría, y nos dirá lo que quiere hacer. Si ganamos un título evidentemente me gustaría que siguiera Xavi, ya se lo dije. Esta fórmula insisto que la he aceptado porque es Xavi y porque le conozco, tenemos una relación muy buena. Él ha sido muy hábil, es una leyenda y tiene mucha experiencia. Él sabía que así lo haría mejor, se sentía con más fuerzas".