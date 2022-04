El futuro de Memphis Depay en el FC Barcelona está cada vez más en entredicho. El neerlandés, muy protagonista en el primer tramo de la temporada con Ronald Koeman al mando, ha perdido todo su protagonismo desde la llegada de Xavi Hernández. Ahora tiene entreabierta la puerta de salida y novias para salir del Camp Nou no le faltan.

La delantera del club sufrió una importante remodelación en enero con los fichajes de Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang y la intención es mejorarla todavía más este verano con un crack mundial. Memphis tuvo la mala suerte de caer lesionado en esta época de cambios en el equipo y no ha terminado de encajar para Xavi. Sin embargo, voces como la del propio Ronald Koeman le aconsejan seguir y tratar de ganarse la confianza del de Terrassa en pretemporada.

Los clubes que se han interesado en él

Si Memphis no decide abandonar el Barça por su cuenta será el propio club el que ponga el cartel de transferible a un jugador que se queda libre en 2023. Y no faltarán los clubes interesados. Volver a la Premier League, un campeonato en el que ya defendió los colores del Manchester United, es la opción que más le seduce por el alcance económico de los clubes y por el objetivo personal de reivindicarse tras una etapa agridulce en Old Trafford. Equipos como el Newcastle, el Everton y el Arsenal ya han preguntado por él.

El otro país en el que tiene opciones de recalar es Italia. La Juventus va a experimentar cambios en su delantera con las salidas de Paulo Dybala y Álvaro Morata y lleva tiempo detrás de Memphis. También sondeó su regreso a Francia el Olympique de Lyon, pero los costes de la operación son demasiado elevados para sus posibilidades teniendo en cuenta que el neerlandés se fue gratis del club galo el pasado verano.