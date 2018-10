Cañizares alucina en un parking con el coche de Pedro de la Rosa

Santi Cañizares, actual comentarista de Movistar+, ha compartido en las redes sociales su sorpresa al llegar al parking de la teléfonica y ver el coche aparcado de Pedro de la Rosa. No un utilitario ni un coche de alta gama o un deportivo. Nada más y nada menos que un monoplaza de Fórmula 1.



"Estoy en el parking de Movistar+. Voy a buscar mi Suzuki, que ya he acabado mi jornada y me voy para casa... Coño, Pedro Martínez de la Rosa, ¿el HRT? ¡Este tío viene a trabajar en Fórmula 1, macho! ¿Cómo lo veis? Muy fuerte. Pero este tío es un fantasma", dijo con su voz en off en el vídeo en el que muestra su descubrimiento en su paseo por el parking.





Cosas que pasan en el parking de Movistar Plus: pic.twitter.com/zLPkyHBGoV „ SANTIAGO CAÑIZARES ? (@santicanizares) 1 de octubre de 2018

El valencianista acaba el vídeo lanzando un dardo a De la Rosa, comentarista de Movistar+ de las carreras de Fórmula 1 , al ver una pegatina con la bandera de China junto al nombre del expiloto del gran circo: "¿China Sport? Bueno, igual se lo ha comprado en los chinos".El propio Pedro de la Rosa le contestó horas después en su cuenta de Twitter, con un "esto no es lo que parece".