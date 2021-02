McLaren presenta el nuevo MCL35M, con motor Mercedes-AMG

El equipo McLaren presentó este lunes el MCL35M con el que el británico Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo, sustituto en el equipo del español Carlos Sainz, afrontarán el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2021.





Isn't it beautiful? ??



Time for a closer look at the #MCL35M. pic.twitter.com/0n1qy7qFWG — McLaren (@McLarenF1) February 15, 2021

. Durante el invierno desarrollaron su chasis y su aerodinámica.Con la, que a sus 21 años inicia su tercera temporada en McLaren, y la, que afronta a sus 31 años un nuevo desafío su carrera, el equipo esperar responder a la creciente competencia entre escuderías. Las reglamentaciones técnicas se mantienen estables, al tiempo que las financieras entran en vigencia para proporcionar una plataforma sostenible para el futuro del gran circo del automovilismo.McLaren estrenará en 2021 lay que representará uno de los cambios más importantes del MCL35M, según desveló el equipo en un acto celebrado este lunes en su centro tecnológico del Reino Unido.El monoplazacomo colores para su temporada número 54 en la Fórmula 1, en la que McLaren contará con más de 40 socios y la inversión de MSP Sports Capital y UBS O'Connor, anunciada a finales de 2020.Lando Norris, que la pasada temporada logró su primer podio en la competición, y Daniel Ricciardo, ganador de siete carreras en la Fórmula 1,, como parte de los días de filmación de pretemporada del equipo."Estamos encantados de presentar nuestro equipo para 2021, con Lando y Daniel, mientras nos preparamos para comenzar la temporada de Fórmula 1. Tenemos unaeste año; ambos son formidables en la pista y grandes personajes fuera de ella. Lando es un corredor naturalmente rápido e inteligente, mientras que Daniel es un ganador múltiple de grandes premios y cuenta con un talento excepcional", expuso el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown.La primera salida oficial de Norris y Ricciardo con el nuevo McLaren será el 12 de marzo, en el Circuito Internacional de Baréin, coincidiendo con las pruebas de pretemporada. En ese escenario se disputará la, que McLaren afrontará "después de un 2020 desafiante pero gratificante", según Brown."Hemos presionado firmemente elpara esta temporada mientras continuamos nuestro camino hacia la parte delantera de la parrilla. Esta será una temporada aún más difícil, pero estamos listos para afrontar el desafío. Quiero rendir homenaje a la Fórmula 1, a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y a nuestros rivales por seguir trabajando duro en beneficio de nuestro deporte mientras nos esforzamos por ofrecer carreras emocionantes a los aficionados de todo el mundo", apuntó el director ejecutivo de McLaren Racing, asimismo agradecido con los socios de la escudería. "Haber mantenido su apoyo demuestra la calidad de nuestros socios y la fortaleza de las relaciones que hemos formado durante nuestro viaje juntos", agregó.Zak Brown también recordó a los aficionados, que no han podido asistir a las carreras en 2020 por la pandemia, y deseó verlos nuevamente en los circuitos "cuando sea seguro hacerlo". "Como siempre, vamos a todos los fines de semana de Gran Premio con la ambición de montar un gran espectáculo y lograr el mejor resultado posible para nuestra increíble base de aficionados. Estoyjuntos hasta ahora. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero tenemos un gran espíritu en el equipo y nos estamos convirtiendo en competidores más fuertes a medida que continuamos nuestro viaje", sentenció.Por su parte, el director del equipo McLaren de Fórmula 1, Andreas Seidl, aseguró que. "Todo el equipo ha trabajado duro durante el corto invierno, junto con nuestros colegas de Mercedes-AMG, para producir el MCL35M y proporcionar un coche fuerte para que nuestros pilotos compitan este año. Este no ha sido un desafío pequeño, y quiero agradecer a cada miembro de nuestro equipo, ya sea en el MTC o trabajando de forma remota, por el enorme esfuerzo que han realizado. Lando y Daniel, lo sé, harán todo lo posible para representar de la mejor manera al equipo en la pista", expuso.Lando Norris se mostró "emocionado" ante su tercera temporada en McLaren y desveló que siente que está ganando "experiencia y confianza" cada vez que se sube al coche. "", indicó, "pero estoy concentrado en volver a las carreras y darlo todo".Daniel Ricciardo aseguró que está "encantado de pilotar para McLaren" y mostró su deseo de "ayudar al equipo a mantener su impulso positivo". "He pasado las últimas semanas en el Reino Unido, para integrarme completamente al equipo y estar lo más preparado posible para el inicio de la temporada. Me sientopara darlo todo", dijo.Los dos pilotos, según desveló el director técnico del equipo, James Key, tendrán en sus manos un monoplaza que es fruto del trabajo realizado durante meses en Woking. "Uno de los elementos claves del diseño del MCL35M es la integración de la unidad de potencia de Mercedes-AMG, que ha supuesto un esfuerzo considerable. Construir un Fórmula 1 nunca es fácil. Estos son los coches de carreras más rápidos y técnicamente más complejos del mundo y ese desafío se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. Durante todo el año, el equipo en la fábrica ha estado sujeto a pruebas y procedimientos de trabajo increíblemente estrictos y rigurosos, destinados a mantener la seguridad, y estoy inmensamente orgulloso de cómo nos hemos enfrentado a este desafío para desarrollar el mejor paquete posible", concluyó Key.