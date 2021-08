Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. Un mensaje críptico a sus seguidores. Tan extraño que parece encriptado. Es algo que al asturiano le gusta hacer, jugar con sus fans a través de las redes sociales, no solo convocando entrevistas y atendiendo a sus preguntas. Pero ahora en el mensaje de Twitter no se pueden leer palabras completas. La sospecha de que se trataba de un error se esfumó cuando su compañero en la escudería Alpine, Esteban Ocon, le ha contestado de la misma manera. Todos los usuarios han empezado a sospechar que en ese texto hay un mensaje oculto que se revelará en las próximas horas, quizá en el Gran Premio de Bélgica de esta misma semana.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 de agosto de 2021

Efectivamente, en poco tiempo lo han acabado descifrando, y el mensaje encriptado anunciaba: "En breve vendrán grandes noticias, y para tentaros a todos, ¡estoy tuiteando esto en código!". "Apuesto a que todos se darán cuenta de inmediato de lo que estás anunciando", fue la contestación de Ocon. "Veremos, veremos, tienen 24 horas para resolverlo" respondía el asturiano.

Entre los seguidores cobraba fuerza una opción, la de que el asturiano anunciará que seguirá un año más en el equipo Alpine, con el que firmó por esta temporada más otra opcional en su regreso al gran circo tras varios años de ausencia.

En el comunicado de su equipo, Fernando Alonso comentaba esta semana antes del GP de Bélgica que el paréntesis veraniego le ha venido bien: "Me tomé un tiempo para recargar las pilas, ya que ha sido una primera mitad de temporada larga. He hecho algo de ciclismo y he pasado tiempo con mi familia y amigos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a la pista de carreras y me divertí un poco en mi pista de kárting en casa (en el complejo del Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera, Asturias)".

"Spa es un gran circuito y es un placer correr en un Fórmula 1 allí", afirmó Alonso, que esta temporada retornó, después de dos años de ausencia, a la categoría reina, en la que ocupa el undécimo puesto, con 38 puntos, después de su extraordinaria puesta en escena en la última carrera antes del parón vacacional, en el Gran Premio de Hungría, en el que acabó cuarto en el Hungaroring .

"Afrontar Eau Rouge a tope en estos coches modernos será increíble. Es un circuito bastante tradicional en cierto modo y siempre proporciona una buena carrera para los aficionados", explicó Alonso, con miras al duodécimo Gran Premio de un Mundial que lidera el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), con ocho puntos de ventaja sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull).

"El clima a veces puede ser impredecible, por lo que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad como lo hicimos en Budapest", comentó el ovetense.