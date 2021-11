Romain Grosjean está viviendo con emoción y muchos recuerdos estos días. Justo el 29 de noviembre se cumplió un año de su espectacular accidente en Bahrein en el que milagrosamente pudo salir por su propio pie de una bola de fuego. Sin halo el, Grosjean seguramente no podría estar rememorando ese impacto, quizá como Hamilton tras su cohque con Verstappen en Monza. Prueba de que la Fórmula 1 avanza en seguridad y de que esta funciona. Aunque en ese preciso accidente se partiera el coche y saliera el combustible del depósito, algo de lo que informó la FIA meses más tarde tras hacer un informe de lo sucedido.

Ahora Grosjean celebra ese aniversario, con tarta y vela incluida, y en una entrevista en el canal del campeón del mundo, Nico Rosberg, ha hablado de alguna de sus experiencias en la Fórmula 1, pero sobre todo, de Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos de la historia de la categoría.

Grosjean estuvo once temporadas en la Fórmula, pasando por Renault (Lotus más tarde) y por Haas. En la actualidad y tras un gran primer año en la IndyCar Series el curso próximo correrá para uno de los equipos más importantes: Andretti Autosport.

El piloto francés dio muestras de la genialidad de Alonso durante su etapa en la Fórmula 1 con lo que le sucedió en un Gran Premio de Japón en 2009, cuando coincidió en Renault con el asturiano durante siete carreras tras bajar del coche al Nelson Piquet Jr. "Recuerdo un momento en Suzuka en clasificación. Fui más rápido que él en los entrenamientos libres, en clasificación con el primer juego de neumáticos soy más rápido que él y con el segundo juego de neumáticos me mata y dije 'maldición, ¿qué ha pasado aquí?'", empieza Grosjean.

"Voy a la telemetría y recuerdo que en la curva de ‘spoon’ (una de las más conocidas de Suzuka) solíamos frenar un poco en la primera parte, luego levantar y luego frenar y en la primera parte él fue tan rápido, una locura... y yo me decía 'de dónde demonios sacó eso'. Me quitó como tres décimas de segundo en una curva. Me mató. Estaba tres décimas por detrás, cómo pudo pasar eso", cuenta todavía sin creérselo el francés.

"Creo que el más rápido sería Alonso en una vuelta. En una carrera Kimi siempre encontraría una solución para ir rápido. Pase lo que pase, siempre iría rápido en una carrera", terminó analizando la trayectoria y el talento de los dos pilotos más veteranos de la Fórmula 1.