Fernando Alonso, tras finalizar el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 en octava posición, justo por delante de su compañero de equipo, Esteban Ocon, atendió a los micrófonos de DAZN y desveló ‘El Plan’ con Alpine para 2022.

El piloto asturiano, que acabó en la décima plaza en el Mundial de pilotos, señaló que la temporada había “sido buena. A partir de Baku he sumado bastante puntos, hemos encontrado una regularidad que no tuvimos al principio. Con el equipo hemos limado algunas cosas que no estaban top, y tenemos un equipo ahora que, en un fin de semana en el que no somos muy rápidos, seguimos sumando puntos porque tenemos un equipo fuerte en la pista".

En este sentido Fernando Alonso se mostró muy optimista de cara al futuro pues “nos faltan más prestaciones que salgan de la fábrica, este coche también lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene tenemos que dar un paso adelante, tenemos que ser más competitivos".

Buenas bases para el optimismo

No obstante, el asturiano aclaró que cuentan con un “muy buen equipo. El race team del fin de semana, estrategia, pit stops, salidas, cómo ejecutamos el fin de semana desde los entrenamientos hasta la carrera... Creo que somos un equipo casi referencia en ese sentido”, destacó Fernando Alonso, que matizó que ahora “nos falta que en las dos fábricas, en las que llevan trabajando muchos meses en el proyecto de 2022, cuando lo pongamos en pista en febrero tengamos una buena sorpresa".

Más allá de esto, hay que quedarse también con su mensaje por radio al equipo nada más cruzar al línea de meta en Abu Dabi. Un mensaje cargado de confianza, ambición e ilusión al mismo tiempo. "Esto es sólo el comienzo, chicos y chicas sexys. Lo mejor está aún por llegar el año que viene, os lo prometo. Esto es como el calentamiento de los boxeadores antes de la verdadera batalla. Eso fue 2021 para nosotros", aseguró Fernando Alonso.