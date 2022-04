Lewis Hamilton está frustrado. Los resultados siguen sin llegar en el tercer Gran Premio de 2021, al menos en los entrenamientos libres de este viernes. El británico quedó decimotercero en la segunda sesión y se vio superado, entre otros, por su compañero George Russell. Su mejor tiempo fue un segundo y medio más lento que el de Charles Leclerc, el ganador de la tanda.

"No hay mucho que podamos hacer, tenemos que pilotar en la forma que podamos. Es algo frustrante, pues intentas apretar y acercarte a los mejores, e incluso cuando haces una vuelta buena, estás a un segundo y dos décimas del primero. Es complicado y nada que podamos cambiar en el coche marcaría la diferencia", reconoció el heptacampeón del mundo en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Las palabras de Hamilton no se quedaron ahí y el piloto de Mercedes siguió lamentando su situación: "Llegas con optimismo y haces cambios en el coche, que no parecen ser sinónimo de mejoría. Hemos hecho algunas modificaciones también para los libres 2, pero la primera sesión ha sido mejor. La segunda ha sido algo más dura para nosotros, tenemos un coche complicado".

Russell se queja del porpoising

El otro piloto de la escudería alemana se mostró más prudente en sus declaraciones y centró sus quejas al efecto rebote que tanto está mermando al equipo: "El porpoising nos ha afectado mucho, cuando he llegado a la curva 9 ha sido lo más fuerte que he experimentado. Es algo con lo que tenemos que lidiar en este momento, pues es la forma en la que podemos ir más rápido, o quizá no lo sea. Necesitamos analizar en profundidad los datos y entender mejor el coche".