Fernando Alonso es uno de esos pilotos que tienen magia en sus manos. Solo unos pocos elegidos tienen ese talento natural para exprimir tanto el coche como los espacios de la pista para hacerse hueco y conseguir su objetivo. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha demostrado en numerosas ocasiones de lo que es capaz, incluso con el paso de los años tampoco se ha resentido ese punto extra que siempre tiene en sus manos.

El piloto asturiano más allá de grandes carreras y adelantamientos ha dejado un sinfín de salidas espectaculares. Sin ir más lejos en 2021 con el Alpine A521 en su regreso a la Fórmula 1 dejó varios detalles de ello. Sin embargo si hay una salida guardada en la retina de los aficionados españoles es la del GP de España de 2011.

Alonso: una salida para la historia de la Fórmula 1

Corría la temporada 2011 cuando Fernando Alonso vivía su segundo año como piloto de la Scuderia Ferrari. El asturiano ya había hecho un año de debut estratosférico. El Mundial de 2010 se había decidido de manera trepidante con en Abu Dhabi, la última carrera del año. Sebastian Vettel ganaba su primer título tras la famosa procesión de Alonso detrás de Vitaly Petrov.

El siguiente curso no sería tan bueno para Ferrari. Alonso terminaría el mundial en la cuarta posición, lejísimos del alemán, ganando solo una carrera en toda la temporada. Alonso llegaba a Catalunya con la idea de darle un vuelco a la situación tras anotar solo un podio en las cuatro primeras carreras. El sábado el español logró la cuarta posición en la clasificación, que hasta ese momento era la mejor del año.

La ilusión corría por las gradas de Montmeló ante un domingo que podía ser de fiesta completa con una victoria del piloto de casa. La realidad es que la cosa empezó bien, pero terminó mal. Alonso traccionó rápido y se pegó a la estela de Vettel para cogerle el rebufo casi hasta el final de salida del pit lane. En un momento dado los dos Red Bull se cruzaron, quedándose el asturiano detrás de Mark Webber. Alonso aprovechó este movimiento para ganar en velocidad punta al australiano y llegar a la curva Elf como líder.

El desenlace fue terrible, porque pese a la espectacular salida de Alonso, el asturiano fue quinto y terminó doblado por Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

Las salidas de Alonso: una constante durante la carrera de Alonso

Aunque lo ocurrido en el GP de España 2011 está en la retina de todos los seguidores del asturiano, desde siempre Alonso ha tenido cierto don en las salidas. De hecho uno de los puntos fuertes del Renault R25 y del R26 con los que ganó el Mundial eran las salidas.

Sin ir más lejos tras dos temporadas fuera de la Fórmula 1 en 2021, Alonso dejó momentos estelares, por ejemplo, en el sprint de Silverstone. El asturiano salía en la undécima posición con su Alpine, automáticamente adelanta a Carlos Sainz como un avión para antes de llegar a Abbey para en la salida de esta rematar a George Russell, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel y Lando Norris en la frenada de Village.

No fue la única de 2021. La otra no se podrá olvidar pues terminó en el podio 98 de Alonso y el primero desde 2014. El estreno de Catar en la Fórmula 1 fue de ensueño para el asturiano. El español arracaba en la tercera plaza, su mejor clasificación del año, después de una sanción a Bottas. Alonso se pegó a Gasly y su Alpha Tauri, conocedor de que debía intercalarlo entre él y Verstappen. No solo lo consiguió y le pegó un pasadón al francés, sino que intentó enseñarle el morro a Hamilton, aunque sin éxito ante la velocidad del W12.

Si uno se retrotrae a los inicios de la carrera del asturiano, Indianápolis 2004 vuelve al recuerdo de muchos. Alonso vivía su segunda temporada en Renault, justo un año antes de su primer título. Ese R24 competía muy bien y ya avisaba del potencial del equipo de Flavio Briatore por aquella época.