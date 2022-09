El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el Circuito de Monza, el 'Templo de la Velocidad' donde se desarrollará un Gran Premio de Italia al que Red Bull llega como una vez más el rival a batir y dispuesto a dar un paso más hacia el título que tiene bien encarrilado un Max Verstappen, mientras que Ferrari espera resurgir ante sus 'tifosi', con Carlos Sainz en busca de revancha y Fernando Alonso (Alpine) de consolidar su regularidad.

Hasta el momento, nada parece detener al equipo austriaco, auténtico dominar del campeonato, sin importar las circunstancias o sin ser capaces de dominar los sábados. El actual campeón ya tiene más de 100 puntos de ventaja (109), cuatro carreras, y tras el parón ha mantenido su dinámica ganadora.

Verstappen llega a Monza tras cuatro victorias consecutivas, diez en total de 15 posibles, y ya con mucho camino recorrido hacia la reedición de su título, también porque quien parecía su principal rival, Ferrari, está cometiendo todo tipo de errores, que han abierto aún más la brecha de rendimiento entre los monoplazas.

Las características de Monza, circuito de alta velocidad, favorecen en teoría a Red Bull, aunque, curiosamente, no sólo no logra la victoria en este trazado desde 2013, con el alemán Sebastian Vettel, sino que es 'maldito' para su número 'uno', que ni siquiera sabe lo que es subir al podio y que ha sufrido dos abandonos en su últimas visitas. Sí lo hizo su 'segundo' equipo, AlphaTauri, con el francés Pierre Gasly, en la temporada de la pandemia.

A esto se agarra Ferrari para no dejar escapar la victoria ante sus animosos 'tifosi', que quieren tener motivos de nuevo para sonreír tras un año que comenzó bien y se ha torcido demasiado. Charles Leclerc ganó no hace demasiado, en 2019, aunque el monegasco no se ha mostrado demasiado optimista.

Leclerc, que tiene amenazado su segundo puesto en el Mundial por el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, con el que está empatado a puntos, sólo tiene ese podio en Monza, a donde llega algo animado tras volver al cajón en el Gran Premio de los Países Bajos.

Horarios del GP de Italia de F1

Viernes

14.00-15.00 Libres 1.

17.00-18.00 Libres 2.

Sábado

13.00-14.00 Libres 3.

16.00-17.00 Calificación.

Domingo

15.00 Carrera.