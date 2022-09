Fernando Alonso podría encontrarse en las próximas horas con el primer problema de cara a la próxima temporada de Fórmula 1, en la que correrá con el equipo Aston Martin. La semana que viene la FIA tiene previsto publicar los resultados de la primera revisión del límite de coste presupuestario para la temporada 2021. El rumor que circula por el paddock es que dos escuderías habrían superado ese límite permitido. Red Bull y Aston Martin son los nombres que más suenan.

Ahora, la FIA está obligada a publicar los resultados. Exceder el límite presupuestario está tajantemente prohibido. Sin embargo, la FIA se enfrenta al problema de que no hay un catálogo de sanciones preparado para este tipo de circunstancias, aunque las normas dicen que exceder el límite hasta en cinco millones puede ser considerado una "infracción menor". Como es lógico, las escuderías que no han cometido ninguna infracción, como es el caso de Ferrari y Mercedes, no consideran justa esta norma y defienden que cinco millones en desarrollo puede darte hasta medio segundo por vuelta.

Superar el límite en más de cinco millones si podría incurrir en una sanción mayor, como una reducción de puntos en el campeonato del mundo o contar con menos presupuesto para la próxima temporada. Es ahí donde Fernando Alonso podría verse afectado. El asturiano correrá con Aston Martin a partir de la temporada que viene y, en caso de confirmarse que la escudería inglesa es una de las sancionadas, el coche que tendrá el piloto español estará condicionado por estas sanciones.

Red Bull, en problemas

La escudería austriaca podría enfrentarse a un problema incluso mayor. Según los cálculos, Red Bull no solo habría excedido el límite en 2021, sino también en 2022. En caso de confirmarse, la sanción a la escudería de Max Verstappen sería mucho mayor. Mercedes sería la primera escudería en dar un paso, porque considerarían que les robaron el Mundial de 2021. Si se confirma que esta temporada Red Bull ha cometido la misma infracción, sería la gota que colma el vaso y el turno de queja sería para Ferrari.

Fernando Alonso, contras las cuerdas

Uno de los pilotos que más pendiente está de cómo avanza esta situación es Fernando Alonso. El asturiano agotará sus opciones de buscar el tercer Mundial en Aston Martin. Una sanción sería un golpe muy duro para las aspiraciones ambiciosas que tiene el equipo para la temporada que viene.