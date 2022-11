Otra voz autorizada ha decidido hablar públicamente para criticar a la escudería Alpine. El equipo francés está realizando una campaña por debajo de lo esperado por culpa de las malas decisiones de la dirección y los continuos problemas de sus coches, especialmente el de Fernando Alonso. El asturiano ha dejado de ganar muchos puntos por causas ajenas a su conducción.

Jenson Button, ex campeón del mundo, asegura que le resulta "duro" ver los problemas de fiabilidad que ha estado mostrando el Alpine de Alonso a lo largo de toda la temporada. Hay que recordar que ambos pilotos compartieron espacio en McLaren - Honda.

"Alonso está en su mejor momento"

"Es duro ver que un piloto de su calibre tenga todos estos problemas cuando aún está en su mejor momento a los 41 años", comentó el británico para Sky Sports F1.

Respecto a la retirada del asturiano en México, Jenson cree que es especialmente doloroso tras el buen rendimiento mostrado durante toda la carrera: "Fernando todavía es un gran talento y tiene mucha pasión y amor por este deporte, como se pudo ver en su reacción".

Sobre el último abandono en México

"Es sorprendente lo rápido que puedes pasar de tener una gran carrera a un desastre. Él tuvo un problema con su unidad de potencia y finalmente abandonó en la curva 1, una vez que ya lo habían adelantado un par de pilotos… y uno de ellos siendo su compañero de equipo, lo cual nunca es del agrado de un piloto". Sobre lo que no quiso dejar ningún titular hiriente es sobre el favor de Alpine por Ocon por encima de Fernando Alonso, conscientes de que el español dejará la escudería a final de temporada.

Alonso llegará a un Aston Martin en línea ascendente

A pesar de que el título, las victorias y los podios no serán el objetivo, Aston Martin va de menos a más. Ya lo ha hecho a lo largo de 2022 y espera seguir progresando en 2023, aunque eso no cumpla con las ilusiones de aspirar a todo. Con esto la escudería se pondría al nivel de Alpine y McLaren. Por lo que Alonso sería rival directo de Ocon y Gasly. No faltará la diversión.

Los seguidores de Fernando Alonso han quedado decepcionados con su paso por Alpine y muchos sueñan todavía con su tercer título mundial. Sin embargo Aston Martin confirma que la temporada que viene no será. En cualquier caso, veremos a qué dan paso 'el plan' o 'la misión'...