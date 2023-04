La pretemporada de la F1 Academy sigue adelante esta semana en el circuito francés de Paul Ricard, en Le Castellet, que ha tomado el testigo a los primeros tests realizados en Montmeló, en los que la valenciana Marta García brilló con el mejor tiempo. Este martes la dianense volvió a lucirse con el Prema Racing liderando la segunda de las tres sesiones, con un mejor tiempo que solo pudieron batir otras dos pilotos en la última sesión, entre ellas la otra valenciana y española, Nerea Martí, del Campos Racing, segunda. Ambas por detrás de Abbi Pulling, de Rodin Carlin.

Son los últimos tests oficiales antes de que la temporada arranque la próxima semana en Austria y se desplace a continuación a Cheste y a Montmeló, dentro de un calendario de siete citas y tres carreras en cada evento. Este martes, las quince pilotos rodaron más de 1000 vueltas a pesar de la lluvia que apareció por la tarde y que no impidió que muchas rebajaran sus tiempos de la mañana.

Marta García, que encabezó la segunda sesión, comentó: "¡Hoy ha sido un buen día! La pista es corta, pero técnica, y he hecho buenos tiempos por vuelta, y he mejorado en las áreas que necesitaba. Con el neumático nuevo que he montado por la mañana he sido rápida y, en general, estoy contenta y deseando que llegue la semana que viene. Creo que puedo hacerlo bien y si trabajo adecuadamente y hago lo que sé que tengo que hacer, creo que puede ser un buen fin de semana".

Por su parte, Abbi Pulling, que lideró las dos sesiones de la tarde, dijo en declaraciones en la web oficial de F1 Academy: "Ha sido un gran paso en la dirección correcta. Estoy trabajando duro y el equipo me está presionando y viendo dónde podemos encontrar un poco más en el coche, así que creo que ahora estamos en un buen lugar".

La mejor en el estreno fue una de las gemelas de Emiratos Árabes Unidos, Hamda Al Qubaisi, de MP Motorsport, que encabezó la primera sesión: "En Barcelona era la primera vez que me subía al coche desde mi lesión, así que sólo se trataba de ver cómo iba el coche con mi brazo, pero hoy creo que hemos dado un gran paso y estoy muy contenta. Estoy contenta con el ritmo hasta ahora y creo que con lo que tengo, esto es lo mejor que puedo hacer por ahora, pero seguro que hay mucho margen de mejora, y estoy deseando que llegue Austria".

MEJORES TIEMPOS DEL MARTES

Posición Piloto País Escudería Tiempo Vueltas Sesión

1 Abbi Pulling GBR Rodin Carlin 1:26.292 73 4S

2 Nerea Martí ESP Campos Racing 1:26.496 72 4S

3 Marta García ESP PREMA Racing 1:26.772 82 2S

4 Lena Bühler CHE ART Grand Prix 1:26.915 67 4S

5 Hamda Al Qubaisi ARE MP Motorsport 1:26.950 65 4S

6 Jessica Edgar GBR Rodin Carlin 1:27.029 54 4S

7 Chloe Chong GBR PREMA Racing 1:27.094 73 4S

8 Lola Lovinfosse FRA ART Grand Prix 1:27.306 66 4S

9 Bianca Bustamante PHL PREMA Racing 1:27.322 73 4S

10 Chloe Grant GBR ART Grand Prix 1:27.382 65 4S

11 Megan Gilkes CAN Rodin Carlin 1:27.435 64 4S

12 Carrie Schreiner DEU ART Grand Prix 1:27.451 66 4S

13 Amna Al Qubaisi ARE MP Motorsport 1:27.455 79 3S

14 Maite Cáceres URG Campos Racing 1:27.558 71 4S

15 Emely de Heus NLD MP Motorsport 1:27.703 95 4S