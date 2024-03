Campos Racing ficha a otro piloto de Red Bull

Campos Racing se complace en anunciar el fichaje de James Egozi para disputar la temporada 2024 de F4 Spain al volante de uno de sus monoplazas Tatuus. El talento americano, otro de los integrantes de la estructura Red Bull Junior, se convierte en la más reciente incorporación de Campos Racing a su nómina de pilotos para la nueva campaña de F4.

Egozi, que cuenta con 16 años de edad y que nació en Miami (Florida), está ya preparado para su debut en uno de los campeonatos de Formula 4 más competidos y difíciles del mundo. Egozi causó sensación en los mejores campeonatos de karting desde su debut en Rotax. Fue segundo en la Rota Max Challenge USA Micro Max y tercero en el Florida Winter Tour – Rotax Micro Max durante 2016. Sus victorias en el United States Pro Kart Series – Mini Rok y en el Florida Winter Tour – Rotax Micro Max de 2017 ayudaron a pavimentar su progresión a retos futuros.

Por entonces, Egozi pasó a disputar el US Rotax MAX Challenge Grand Nationals – Mini Max, el ROK The Rio – Mini Rok y el Florida Winter Tour – Mini Rox durante 2018, temporada en la que el estadounidense resultó ganador en todos ellos. El nuevo fichaje de Campos Racing también se impuso en el WSK Open Cup de 2021 en la categoría OK Junior y en el WSK Super Masters Series de 2023 en OK. Egozi dio sus primeros pasos en monoplazas en la segunda mitad de 2023 como el objetivo de ganar experiencia y preparar convenientemente su primera temporada completa en monoplazas en este 2024 en F4 Spain.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): “Es fantástico poder dar la bienvenida a James porque es una magnífica incorporación a nuestro equipo de F4 Spain. Otro de los pilotos de Red Bull Junior, James ha logrado grandes triunfos en los mejores campeonatos de karting y en diferentes categorías. Tiene el potencial de ser otro gran aspirante a todo en su primera temporada completa en monoplazas y por nuestra parte daremos el cien por cien para ayudarle a conseguir los mejores resultados posibles. Ojalá que en este primer año juntos podamos lograr los objetivos que nos hemos marcado.”

James Egozi (Piloto de Campos Racing en F4 Spain): “Es un privilegio correr con Campos Racing en 2024 y además teniendo el apoyo de Red Bull. El historial deportivo del equipo es bien conocido y mi objetivo no es otro que aumentar su legado. Todo lo que he aprendido ha sido para generar esta oportunidad. La espera ha terminado, y es el momento de ir a por todas.”