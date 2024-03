Alonso actualiza la última hora sobre su futuro en la Fórmula 1

Fernando Alonso habló sobre su futuro la próxima campaña y afirmó que tomará la decisión que crea en base a lo que él considere y no a los movimientos que se están llevando a cabo en otras escuderías.

El fichaje del británico Lewis Hamilton por Ferrari, para la temporada de 2025, e incluso la posibilidad de que el neerlandés Max Verstappen, gran dominador de la Fórmula Uno en las últimas temporadas, abandone Red Bull aventuran cambios en la parrilla de la Fórmula Uno, lo que según Alonso, no le condiciona a la hora de decidir su futuro.

"Siempre ha sido así. Ser el dueño de mi destino a veces me ayudó y otras veces me perjudicó. Escogí cuándo irme y cuándo llegar a un equipo; escogí cuándo parar en la F1 y cuándo regresar. Ahora elegiré lo que hago el año que viene. No seguiré lo que hacen otros y que ellos dicten mi destino. Lo haré por mí mismo, para bien o para mal es como soy", indicó el bicampeón mundial en el circuito australiano de Albert Park, donde este fin de semana se disputará el tercer Gran Premio de la temporada.

Alonso apuntó que lo que decida no cambiará en las próximas semanas y carreras, aunque aclaró: "Por un lado no quiero esperar, tal vez hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas así. Pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté puesta en el año que viene".

Ese momento aún no ha llegado y reconoce que ahora mismo está centrado en las cosas que le encantaría probar en el coche actual después del aprendizaje de las primeras carreras y que todo es tan emocionante en cuanto al rendimiento que no puedo pensar en el próximo año.

"La primera oficina que iré será a la de Aston Martin y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años. Y si llegamos a un acuerdo y sigo compitiendo, entonces esa será la decisión. Si no buscaré en otra parte, pero esa será una segunda opción", manifestó