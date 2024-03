Carlos Sainz: "He hecho todo lo posible para recuperarme"

Carlos Sainz, piloto español de la escudería Ferrari, reconoció haber hecho "todo lo posible" para recuperarse de la operación de apendicitis a la que se vio sometido y poder disputar el Gran Premio de Australia, para el que asegura sentirse "preparado".

"Me siento preparado. He hecho todo lo posible para recuperarme, no os podéis imaginar el esfuerzo y la logística que he hecho para llegar en forma a esta carrera. Estoy muy feliz con el progreso que he hecho y ahora es el momento de subirme al monoplaza y ver cómo me siento", declaró.

"No es que vaya a estar al 100% porque obviamente he estado 10 días en cama, que son diez días sin entrenar y sin ir al simulador para prepararme para un fin de semana normal. Pero sí estoy en condiciones de correr y no tengo ningún dolor ni ningún síntoma grave, todavía puedo hacer un buen fin de semana con el objetivo de desafiar a los Red Bull", completó.