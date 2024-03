Sainz: "Contento, es imposible estar al 100 por 100, pero no sentí dolor"

Carlos Sainz (Ferrari), que, dos semanas después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis saldrá segundo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Albert Park de Melbourne que está "contento" porque, aunque "es imposible estar al cien por cien, no" sintió "dolor" este sábado durante la calificación.

Sainz, de 29 años, que había sido tercero en la primera carrera del Mundial, en Baréin, se perdió, a causa de la citada operación de apendicitis, la segunda prueba del año, en Arabia Saudí. Este sábado, después de liderar las tablas de tiempos en la primera y en la segunda ronda de la cronometrada principal, se quedó a 270 milésimas del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, que arrancará primero en Melbourne.

"Me sentí bien. Es imposible estar al cien por cien, después de haber estado siete o diez días en cama. Pero hoy no sentí dolor, sólo algunas molestias; y pude tirar a fondo", explicó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este sábado en Albert Park, el talentoso piloto madrileño, que este domingo apuntará a su tercera victoria en la F1.

"Hay que ir a por ello. Ojalá que mañana pueda dar otro paso en mi recuperación; y ojalá pueda estar 'ok' en la carrera", comentó Sainz, con 19 podios en la categoría reina.

Preguntado que si, después de liderar las tablas de tiempos en las dos primeras rondas de la calificación, le fastidiaba no estar en la 'pole', Carlos opinó que "eso se puede ver de dos formas".

"Obviamente, siempre quieres más, y claro que me hubiese gustado estar en la 'pole'; pero si me dices hace dos semanas, justo después de haber sido operado de la apendicitis, que iba a estar hoy luchando por la 'pole', está claro que lo hubiera cogido. Sin pensármelo", declaró Sainz este sábado después de acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Australia.

"Durante todo el fin de semana nos las arreglamos para ir mejorando sesión tras sesión, a sabiendas que el objetivo era llegar lo mejor preparados posible a la calificación. Hice todo lo posible para lograr la 'pole' en el último intento, pero, dadas las circunstancias, es imposible estar decepcionado con el resultado de hoy, teniendo en cuenta las circunstancias", añadió.

"Ojalá que el cuerpo aguante durante toda la carrera. Mientras no tenga dolores y con la motivación extra de hoy, lucharemos por lograr un buen resultado mañana", declaró Sainz este sábado en Melbourne, donde buscará, como mínimo, su primer podio en Australia.

"No voy a mentir. No me encuentro del todo confortable cuando estoy pilotando ahí afuera, pero lo puedo hacer. Y mientras lo pueda hacer sin dolor... obviamente, hay muchas molestias y sensaciones extrañas, pero no tengo dolores. Así que podré ir a tope", señaló Sainz este sábado tras acabar en una sobresaliente segunda posición la calificación para la tercera carrera de la temporada.