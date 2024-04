Alonso: "No esperaba estar tan arriba, la última vuelta fue por encima de mis posibilidades"

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que arranca quinto este domingo en el Gran Premio de Japón, el cuarto del Mundial, declaró en el circuito de Suzuka que "no esperaba estar tan arriba" en la calificación, en la que su "última vuelta fue un poco por encima de" sus "posibilidades".

"Me he sentido bien en el coche, hemos sido bastante competitivos en la crono. No me esperaba estar tan arriba, acabar a cuatro décimas de la 'pole'. Hace seis meses estábamos aquí (en el Gran Premio de la pasada temporada), en septiembre, a segundo y medio de Verstappen; y ahora estamos a cuatro décimas", explicó Alonso, en una segunda juventud a los 42 años, que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en Japón: una en Fuji, en 2008, y otra en esta pista, dos años antes, la temporada en la que revalidó título.

"Estoy muy contento con el paso que ha dado el equipo. Ha sido una buena crono, en la que hemos estado delante de los Mercedes y delante de un McLaren", comentó en Suzuka, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano, que volvió a firmar una sensacional actuación y que este domingo arrancará desde la tercera fila. Al lado del citado coche de la escudería de Woking que pilota el australiano Oscar Piastri, sexto en la cronometrada principal.

Alonso fue el único que mejoró, en una pista que iba empeorando, en su último intento en la decisiva tercera ronda (Q3), en la que el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, firmó su trigésima sexta 'pole' en la F1, la cuarta en las cuatro primeras carreras del año.

"La última vuelta en la Q3 fue un poco por encima de mis posibilidades", confesó, entre risas, Fernando. "Esta vez ha salido bien. En Melbourne perdí el coche en la curva 6 y lo dañé algo. Cuando estás en ese límite, entre el bien y el mal, puede salir cara o salir cruz. Y esta vez salió cara. Ha sido emocionante", aseguró el genial piloto asturiano.

"Aún es pronto para saber si nuestras mejoras han marcado una diferencia significativa, pero miraremos los datos que tenemos. Normalmente hemos sido más rápidos en la calificación que en la carrera, así que veremos qué pasa este domingo", declaró Alonso en Suzuka.