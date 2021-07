Reconozcámoslo, todas hacemos lo mismo. Si hay un día que nos vemos especialmente monas, tenemos un modelito que nos queda especialmente bien o damos con el fondo perfecto para una sesión de 'selfies' llenamos el carrete de nuestro móvil de fotos que vamos publicando en nuestras redes poco a poco. ¡Y Chenoa (46) no iba a ser menos! La cantante, que ha debido pasar el domingo bien relajadita en la piscina vuelta y vuelta, aprovechó para hacerse unas fotos con su bikini nuevo que nos ha ido enseñando en lo que llevamos de semana.

Y es que, si empezó el lunes con una publicación de ella misma posando en el borde de la piscina, pamela en mano, hoy vuelve a tirar de carrete y nos ha compartido una galería en la que ella misma se autodefine como 'la chica del bikini azul'.

Las reacciones a estas fotos no se han hecho esperar, y la cantante no para de recibir emoticonos de fuegos y piropos no solo de sus fans, sino también de sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Geno, Gisela, Natalia... ¡Si hasta Poty le ha dejado su comentario! Pero además, leyendo estos mensajes no solo hemos descubierto los buenos fans que tiene la cantante, sino que ya sabemos cuál es la razón por la que a ella le gusta tanto esta prenda. Una de sus seguidoras le ha escrito "Podemos decir que este verano tienes bikini favorito??? Sí, podemos decirlo!!!! 😂😂😂😂. Disfruta mucho 💙😘 ", a lo que ella ha respondido "siiiii casi no deja marca".

Así, parece que vamos a ver mucho esta pieza en las redes de Chenoa, ya que le permite disfrutar del sol sin ninguna marca.

-La manicura de "puntitos de inquietud' de Chenoa

El deporte y la alimentación sana que sigue en su día a día no solo le está sirviendo para conseguir resultados a nivel físico, sino que también están ayudando a la intérprete a mejorar en el plano mental. La propia artista señalaba en su momento que el ejercicio le venía muy bien para desconectar de las preocupaciones ligadas a la crisis sanitaria, que le ha obligado a posponer indefinidamente su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas. "Las ganas y la ilusión no se han perdido, pero en estos tiempos hay que ser prudentes. Cuando nuestros padres y familia estén vacunados... Espero que podamos celebrar la boda entonces", revelaba meses atrás.