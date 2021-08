Si todavía hay hueco para subirse al carro de la polémica entre las familias de Antonio David y Rocío Carrasco, suban. El último en hacerlo es Gianmarco Onestini, el gran perdedor de la final de Supervivientes 2021. 'Viernes Deluxe', uno de los programas de telebasura más afinados a la hora de sacar punta a estos asuntos, le tiró de la lengua al italiano.

El exconcursante de GH hizo balance del concurso y habló de su opinión sobre la ganadora: "Es súper estratega y sabiendo que está con Antonio David no es algo que me sorprende. Yo he aplaudido que haya ganado, pero no la he felicitado", ha sentenciado el perdedor de la noche.

Gianmarco aseguró que antes de que diera comienzo la edición, Olga se acercó a él: "Me dijo que estuviéramos juntos. Su marido le había dicho que yo era un buen chico. Me habló de nominaciones en la semana que arrancó el programa". Por si fuera poco, el joven mostró su postura sobre Marta López, que se ha mostrado del lado de la ganadora del programa durante estos meses, desde un inicio en el que era machacada públicamente en los platós por el simpe motivo de ser la mujer de Antonio David y hasta después de salir vencedora: "Necesitaba un motivo para seguir en la televisión y tener trabajo. Solo por eso ha defendido a Olga. Creo que las dos son igual de falsas". Curioso que Gianmarco diga eso cuando él ha vivido de mantener una relación fake con Adara, a la que empujó a poner cuernos a su marido.