Josep Pedrerol vivió hace unos días uno de los momentos más extraños desde que presenta El Chiringuito de Jugones. ¿El motivo? El error de Darío Montero, uno de sus redactores.

El joven montó un vídeo de la tensión existente en Can Barça por el posible despido de Ronald Koeman y las críticas entre el entorno del técnico y Joan Laporta y cuando llegó el momento de emitirlo en directo llegó la catástrofe. La imagen y el vídeo no iban acompasados y los rótulos no tenían sentido.

Evidentemente todos los colaboradores se dieron cuenta del error y Darío Montero tuvo que salir de la redacción para dar explicaciones sobre su error. Cualquiera puede equivocarse, pero entonces llegó el show del joven. "Es un desastre y algo lamentable. Incalificable", dijo sobre la nota a su vídeo.

Su nivel de autoexigencia, así como su estado abatido sorprendieron a todos, que de broma intentaron animar al joven. "Tampoco es eso, hijo", dijo Josep Pedrerol.