Tamara Gorro ha vuelto a las redes sociales. Después de anunciar su necesidad de tomarse un respiro, la influencer ha dado explicaciones de su ausencia y ha contado en primera persona cuál es ese problema que ha hecho tambalear su vida personal.

La mujer del exjugador del Valencia CF, Ezequiel Garay, ha confesado que tenía la mochila llena de piedras que poco a poco le han hecho caer pero que con ayuda de su terapeuta y su psiquiatra volverá a levantarse "esta vez me he caído y me tienen que ayudar a levantarme", confiesa de forma valiente en un vídeo de más de diez minutos en su perfil de Instagram. "Yo decía: 'Tamara, joder, tienes todo para ser feliz, tía: trabajo, amigos, dinero... ¿Qué te pasa?", ha explicado sobre el momento en el que se dio cuenta de que necesitaba ayuda.

Uno de esas piedras de las que habla es, sin duda, la enfermedad de "su princesa", como llama a la hija de unos grandes amigos. Era el pasado mes de agosto cuando se conocía que la niña había tenido una recaída en su cáncer, del que se recuperaba hace apenas unos meses y al que, por desgracia, la pequeña tiene que volver a hacer frente. "Mi princesa se tiene que someter este jueves a una operación muy importante. Estoy convencida de que la operación va a salir genial y también de que yo de ésta salgo, no tengáis la más mínima duda", confiesa Tamara.

La popular presentadora reconoce que tuvo que parar su mundo entero "Dejé de ver a mis amigos, a parte de mi familia, me aislé... Yo estoy encontrando el sentido con ayuda de mi terapeuta y mi psiquiatra", dijo. "He estado en la cama llorando pero ya no... Tamara Gorro se caracteriza por la positividad y hay algo que mi terapeuta y mi psiquiatra me dicen que estoy haciendo bien y es que no permito bajo ningún concepto meterme en mí misma y no hacer por salir: me visto, salgo, canto, lloro, me meto en la cama" y explicó que tiene un diagnóstico pero que lo compartirá cuando lo supere.