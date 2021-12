Miguel Frigenti no cae bien a nadie. Bueno, a su madre y a su novio parece ser que sí. Pero a nadie más. Es uno de los personajes que más repele de la telebasura, que ya es decir, y tras su paso por 'Secret Story', todo apunta a que se ha ganado todavía más enemigos. La primera fue Sofía Cristo, quien fue expulsada por darle un empujoncito al menudo crítico de programas de telerrealidad. ¿Merecido? No entraremos ahí.

Poco después de la salida de la DJ se produjo la de Frigenti, aunque como parte del concurso, ya que fue nominado por prácticamente toda la casa y expulsado por prácticamente toda la audiencia. Normal, por otro lado. Como estos programas los carga el diablo, crearon una repesca a su medida para darle entrada al 'nuevo Frigenti'. Llegó con la lección aprendida y esta vez aguantó algo más en el programa, pero era cuestión de tiempo que volviera a ser condenado por los votos y expulsado por segunda vez.

Tras el castigo de Telecinco a Sofía Cristo, la cadena de telebasura volvió a contar con ella por pura cuestión de morbo. Lo esperado. Y saltaron chispas entre ambos. Lo esperado también. La hija de Bárbara Rey le recibió como era de esperar: "En esta segunda parte del concurso has entrado de otra manera, porque si no es que no te abrían ni la puerta". Tras ello, se produjo un intercambio de, digamos, impresiones:

"No me importa que me echaran por esa brutal paliza que te di". Frigenti: "Eso te lo hago yo a ti y no piso este plató en la vida, esa es la diferencia entre tú y yo. No te has sabido controlar. Lo que la gente ni vio es que me clavó las uñas y luego me estampó una botella de agua en la cabeza".

Jordi González acusa a Frigenti de mentir

Tras la acusación de Frigenti, Jordi González interrumpió el enfrentamiento para cargar contra el habitual contertulio de la cadena y desmentir la acusación lanzada contra la DJ: "¡Miguel, no te estampó ninguna botella en ninguna cabeza. No quiero que mientas!". Y, en este sentido, Sofía Cristo terminó de rematarle con una clara amenaza judicial: "¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a demandar porque has mentido. Se puede demostrar y lo puede demostrar la productora. Acabas de mentir y difamar y eres el primero que no tendrías que estar aquí sentado, pero la productora decide, te acabas de retratar".

Por si fuera poco y para contrarrestar la historia de bullying que menciona Frigenti como defensa respecto a su pasado, Sofía Cristo dijo lo que muchos piensan: "Hay gente que cuando pasa por un trauma en la vida, lo supera y puede ayudar a la gente. Tú lo que haces es que del trauma que tú has pasado es machacar y destroza a la gente con el bullying". Frigenti, 'el pequeño broncas', ni la vio venir.