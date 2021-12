La cuarta edición del programa de moda de Telecinco, 'La isla de las tentaciones', está cerca de mostrar el último de sus bombazos. Puede ser por resentimiento, por no saber perder, por celos o simplemente para hacer un daño gratuito, pero todo apunta a que Sandra y Darío tienen algún secreto oculto que pondría en peligro su relación. O no.

Lo primero es recordar que Darío llegó a la Isla llevándose un buen susto al ver a Rosario, la hasta la fecha novia de Álvaro y con la que tuvo alguna juerga privada no hace mucho tiempo. Parece que no ha ido a más, pero bien se le podría volver en contra a la pareja si verdaderamente cuenta Sergio en su mensaje de despedida. ¿Y quién es Sergio? Pues nadie, por lo menos nadie reseñable para las chicas de la villa, que pasaron de él desde el principio hasta el final y por eso decidieron que debía ser expulsado de la villa por indiferente. El chico se cree el nuevo Brad Pitt, pero ha quedado claro que no despierta pasiones en la casa. Pues bien, el joven parece que llegó con un secreto bajo el brazo... cómo tiene que oler pues dicho secreto. Veremos.

Tras ser descartado por las chicas, empezó a desempaquetar la bomba: "Me lo esperaba. Me he sentido cohibido, no he tenido feeling y tampoco una amistad con ninguna de ellas. Estoy decepcionado porque estoy acostumbrado a ser el centro de atención y no a pelearme con diez chicos para conquistar a una chica". Bien, hasta aquí se le ve tocadillo, pero se entiende. Pero luego arrancó dejando el miedo en el cuerpo a Sandra: "Tiene un secreto muy gordo y yo sé cuál es. Cuando se entere Darío le va a partir del corazón. Es muy fuerte". Vaya, parecían ser la única pareja que llegó dispuesta a no romper, pero ahora ya...