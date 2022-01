El tema se va a convertir en uno de los más comentados de la semana con toda seguridad. Las redes sociales y, en concreto Twitter están viralizando un comentario machista que ha hecho un periodista durante la retransmisión del Betis – Sevilla en el Tiempo de Juego de Cope.

En un momento dado del directo desde el Benito Villamarín, los comentaristas del partido hablan de la vestimenta de Lopetegui y de su chándal habitual para dirigir los partidos. La cosa es que el técnico del Sevilla no lo ha vestido en los últimos partidos y teorizaban sobre la chanza de esta prenda. Sin embargo han acabado pisando un charco cuando uno de ellos ha asegurado: “Mal la mujer (de Lopetegui) porque tiene que tender chándal ‘A’ y chándal ‘B’ ya preparado”.

Numerosas personalidades del mundo del fútbol ya se han hecho eco de este comentario y lo han rechazado en Twitter. Algunos como el ex futbolista Borja Fernández o la jugadora del Atlético, Virgina Torrecilla.

Una vergüenza!!! Eso es. — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) 16 de enero de 2022

No es la primera polémica machista: Alcalá con Alexia Putellas

Alexia Putellas salió al paso del comentario machista del periodista Juan Antonio Alcalá durante un programa de El Partidazo de COPE. La internacional por España fue cuestionada por las palabras de Alcalá en directo: "para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose cada año, también hay The Best femenino". La jugadora del Barcelona ha optado por la indiferencia desde la concentración con España.

“Yo por mí parte voy a mostrar respeto por quien nos muestra respeto y quien no lo haga, no voy a gastar ni una pizca de mi energía”, contestó Alexia Putellas.