Telecinco ha convertido el caso de Rociíto y Antonio David en una historia de bandos. La verdad no importa, aunque se les llene la boca defendiendo la que ellos consideran. Bueno, la que la línea editorial dice que es. ¿Y las pruebas? ¿Y los jueces? Eso es lo de menos, que las hay para todos los gustos. Ya saben, que si un juez te da la razón es que la tienes y si te la quita es que no hace bien su trabajo. "Verdad judicial" se han empeñado en repetir una y otra vez. Peligroso.

Por un lado tenemos el programa especial en el que emiten la docu-serie. En esta historia se da como cierto e incuestionable todo dato que sale de la boca de la hija de Rocío Jurado. Fidel Albiac se ha encargado de montarlo bien, según afirman numerosas voces contrarias. Pues bien, como dijo hace ya tres décadas el socialista Alfonso Guerra: "El que se mueve no sale en la foto". Todos los programas de Telecinco salvo 'Ana Rosa' y, parcialmente, 'Ya es mediodía', tienen la norma de posicionarse a favor de Rociíto y su relato.

Para ello se han encargado de llenar los platós de amigas personales de la ex de Antonio David. Por si fuera poco, (casi) toda voz discordante debe ser silenciada. Jorge Javier Vázquez lleva años haciéndolo con temas sociales y políticos de manera dictatorial, no es algo nuevo en la cadena. En los últimos dos meses ese papel que roza el fascismo lo ha interpretado a la perfección Carlota Corredera, acostumbrada a mandar tanto delante como detrás de las cámaras.

Son muchos los capítulos que ha dejado la polémica presentadora y amiga de Rocío Carrasco, pero el último le ha costado, todavía más si cabe, las críticas de los seguidores. La periodista pagó su último enfado (sí, la muchacha parece que vive enfadada) con Antonio Montero, uno de los colaboradores más moderados de la cadena. Eso sí, de los que más personalidad han demostrado siempre al no tener miedo a opinar libremente sobre cualquier tema. Y aquí llegamos al asunto.

Son muchas las voces que le han señalado a Rocío Carrasco como mala hija, mala hermana, mala esposa... pero también como mala madre. Es lo que tiene renegar de casi toda la familia. En este sentido y tomando en concreto el asunto de la 'mala madre', el bueno de Antonio Montero osó comparar a Rociíto con Jesulín (vaya dos ejemplares del corazón). "A Jesulín se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mí Rocío con su hija es una mala madre", afirmó el colaborador.

Carlota Corredera explotó y sacó su vena dictatorial (más de lo normal). "No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y de todo lo que hemos explicado, que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí", dijo la amiga de la protagonista del programa. "Si se queda él, me voy yo. No quiero trabajar más con Antonio Montero", amenazó Corredera. Montero, siempre moderado en su lenguaje y educado en su comportamiento, optó por marcharse él (quizá se lo ordenaron desde fuera de cámara).

Las redes sociales estallaron, posicionándos en grandísima mayoría a favor del contertulio y encontra de Carlota Corredera y del programa. Luego es normal que se produzcan boicots contra Sálvame o Telecinco.

Algunos comentarios contra Carlota Corredera