No fue del todo cómodo el regreso de Iñaki Urdangarín a la palestra. El que fuese marido de la infanta Cristina reapareció para ser entrevistado por Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' y aunque el propósito principal era hablar de deporte... tuvo que responder también de cuestiones personales.

"Esto es un programa de temática deportiva y creo que llevamos un rato sin hablar de deporte", espetó Urdangarín al entrevistador. Castaño intentó calmarle en vista de que la tensión iba en aumento y le explicó que no llevaría la entrevista a ningún sitio que no quisiera estar o no estuviese cómodo.

Entre los diferentes temas que se abordaron estuvo su reciente separación de la infanta, de la que explicó que se dio de "común acuerdo" y su puesta en libertad: "Las condiciones de mi libertad las impone la jueza de vigilancia penitenciaria de Bilbao. Tengo que informar de mis movimientos y obrar de forma correcta", expuso el que fuese jugador de balonmano del FC Barcelona y la Selección Española.

Urdangarín también argumentó que ya ha pagado un alto precio por las cosas que le han ocurrido y que ahora quiere tener la oportunidad de reinventarse, explicando que uno de sus objetivos pasa por regresar al deporte, aunque no se cierra la puerta a hacerlo en el mundo de la empresa, ya que viene "del mundo de la gestión".

A propósito de su regreso al deporte, dejó claro que su intención no es entrenar a la sección de balonmano del Barça, pero agradeció el trato de Joan Laporta con él cuando le abrió las puertas del club para hacer las prácticas. Además, se mostró orgulloso con el trabajo de su hijo Pablo, que milita en la entidad barcelonista.