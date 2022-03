Iñaki Urdangarin, exjugador de balonmano del FC Barcelona, ha vuelto al vuelto al club catalán. El marido de la infanta Cristina de Borbón ha empezado unas prácticas en el FC Barcelona, como ha indicado Enric Masip, mano derecha de Laporta.

En ‘La Sotana’ ha hablado Masip para informar que Urdangarin está realizando un curso de "coaching" durante “un mes”.

Además, ha asegurado que no hay motivo para negarle las prácticas en el club a Iñaki, ya que no se trata de un empleo. "Hacer prácticas no son un trabajo. ¿Qué hacemos le cerramos la puerta del Palau? Iñaki y yo no éramos amigos. Los mejores amigos de Iñaki eran Barrufet y Barbeito. Mi amigo del alma era Mateo Garralda", recalcó. También ha añadido que su vuelta al club no tiene nada que ver con la gran relación que tienen. "Simplemente creo que en un momento así, no hace falta ir a reventar a la gente", afirmó.