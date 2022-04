Mercadona vuelve a triunfar con otro de sus productos. Un nuevo postre y bajo en calorias para los amantes del dulce que quieren cuidar la línea. Esta vez la propuesta del supermercado valenciano pasa por por productos lácteos. Se trata de las natillas creeme, que siguen la senda de sus predecesoras de chocolate, las cuales también fueron un éxito entre los amantes del deporte y los no tan atletas.

Las natillas creeme se agregan así a la lista de posibilidades de la línea +Proteína, con un precio de 1,60 euros y un pack de 4 unidades. La marca +Proteina, se caracteriza por tener un precio rebajado, además de poder encontrar todo tipo de alimentos ya sean yogures, batidos, gelatinas o mousses. Todos con la característica principal de tener pocas calorías, no tener azúcar, una buena cantidad de proteínas y una cantidad baja de edulcorantes, por tanto se convierten en un alimento ideal para picar entre horas.

Estas natillas combinan el sabor típico de este postre con un toque de vainilla, pero mucho más saludable, ya que el azúcar no está presente en el producto y tan solo se endulza con edulcorantes (los cuales están presentes de manera muy ligera). Además, la cantidad de grasas es también inferior debido al uso de leche desnatada como primer ingrediente. Teniendo en cuenta que la cantidad de calorías es importante para las dietas de pérdida de peso o mantenimiento, estas nuevas versiones son mucho más recomendables.

Por otra parte, gracias al gran aporte de proteínas, conseguiremos mantenernos saciados durante más tiempo y ayudaremos a la recuperación muscular después del entrenamiento. No obstante, no deben tomarse como única fuente de proteínas en nuestra alimentación. No podemos olvidar la ingesta de proteínas naturales, tanto de origen animal como vegetal. Sin embargo, las natillas proteicas pueden tomarse como un añadido diario.