En general son muchos más los amantes que los detractores del verano y el calor, pero hasta cierto punto. Este año las temperaturas se están disparando hacia cifras récord y todos deseamos que llegue una tregua. La primera semana de agosto se prevé dura pero ya se empieza a vislumbrar la luz al final de este túnel tan sofocante.

De momento las máximas superarán holgadamente los 30 grados en todo el territorio peninsular a excepción del Cantábrico y los Pirineos. También en las Islas Baleares. Esto es lo que nos espera el primer fin de semana de agosto, pero con un poco de suerte no será lo que tendremos el segundo.

Así será la primera quincena de agosto

AEMET lo confirma sin paños calientes (bueno, igual un poco calientes sí): se esperan más "temperaturas inusualmente altas para la época". Una temporada ya habitualmente cálida de por sí. Al menos hasta mediados de agosto, donde tampoco se esperan precipitaciones.

La persistencia del calor este verano es extraordinaria, y parece que va a continuar: Si bien durante la segunda mitad de esta semana habrá ligeros descensos térmicos, para los próximos 15 días se prevén temperaturas inusualmente altas en amplias zonas de la Península y Baleares. pic.twitter.com/grBhnjiqIx — AEMET (@AEMET_Esp) 3 de agosto de 2022

La Agencia Estatal de Meteorología encasilla esta época del año como la tercera ola de calor, después de dos picos en el mes de julio. Desde el 30 de julio se han vuelto a superar los "umbrales de intensidad, extensión y duración" que establece este organismo.

El calor no se está apiadando estos días. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se han superado los 40 grados centígrados. Solo se libra, por su clima subtropical, el archipiélago canario. Tanto los días como las noches están siendo muy duros.

La fecha estimada para el fin de la ola de calor

No te descubrimos nada si te confirmamos que el calor no va a terminar en todo agosto, pero sí se espera que las temperaturas bajen a niveles más normales. El sábado 20 es la fecha prevista para el fin de la ola y se espera que a partir del martes 23 haya una pequeña tregua. Pese a ello, no te confíes: hidrátate y evita salir de casa a las horas de máxima exposición solar.