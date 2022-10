Una vez pasen las Navidades, con la llegada de 2022 es el momento en que mucha gente hace propósitos de cara al próximo año. Uno de los más habituales es adelgazar y hacer ejercicio. Para conseguirlo es importante hacer los ejercicios adecuados. En los últimos meses se ha puesto más que de moda en muchos gimnasios de toda España un deporte que a buen seguro te va a recordar un juego de la infancia: se trata del salto a la comba. Algo tan sencillo como eso puede suponer una más que importante pérdida de calorías. ¿La razón? Saltando vas a conseguir que tu corazón y por tanto tu metabolismo se aceleren.

La cuenta Jump Rope Dudes, en YouTube, ha compartido un caso de éxito en el que un hombre cuenta cómo perdió hasta 30 kilos saltando a la comba todos los días. Lo hizo por una cuestión estética y el resultado es evidente. Salta a la comba es un ejercicio que no necesitas ir al gimnasio para hacer. Lo puedes hacer en casa pero siempre debes tener en cuenta que tienes que hacerlo en un espacio diáfano (sobre todo si no tienes práctica y corres el riesgo de caídas), y durante varios minutos seguidos. Tampoco es necesario que empieces haciendo media hora. En esto (como en las carreras o en el simple paseo o en todo tipo de deportes) lo más importante de todo es que empieces poco a poco de tal manera que sea sencillo. Si el ejercicio te supone un gran sacrificio vas a acabar dejándolo de hacer y no vas a tener ganas de continuar.

Es importante tener en cuenta a la hora de adelgazar que no solo de deporte vive el hombre. A la hora de perder peso y adelgazar también es importante que te fijes en otra cosa: lo que comes y lo que bebes. La tendencia, en este sentido, es sumarse a la moda de la comida real: fruta, verdura o carne, pero todo elementos que no sean ultraprocesados. Todo ello te ayudará no sólo a bajar de peso quitándote lo que te sobra. También va a ayudar de una manera importante a que estés más saludable.

Y es que al final el objetivo último no es, o al menos no debe ser, el de perder peso sino el de estar más saludable. La bajada de kilos también es sinónimo de salud, no sólo de estética. Manteniendo el peso adecuado vas a conseguir una importante reducción de las probabilidades de padecer una enfermedad relacionada con la obesidad. Esperamos que todos nuestros consejos te hagan llevar una vida más sana y saludable.