Más de tres meses después Tamara Falcó ha pasado página de su tormentosa ruptura con Iñigo Onieva. Ambos se convirtieron en el centro de los focos de la prensa rosa tras la filtración de un vídeo en el que se veía al novio siéndole infiel a su prometida. Separación, ruptura del compromiso y… cientos de artículos para saber cómo ha vivido estas semanas la Marquesa de Griñón.

Tamara Falcó ha continuado con su actividad profesional habitual e incluso ha ido actualizando a sus seguidores en Instagram lo que ha hecho durante estas semanas. Sin embargo parece que el después de la relación con Iñigo Onieva va viento en popa para Tamara Falcó y es para alegrarse de que haya encontrado de nuevo el amor en su vida

La nueva ilusión de Tamara Falcó: ¿Nuevo novio?

Al parecer según ha informado Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa, Tamara Falcó ha encontrado una nueva ilusión amorosa. La colaboradora de Telecinco ha revelado el nombre y a qué se dedica: Tamara Falcó termina el año con una nueva ilusión, él se llama Hugo Arévalo, es de Madrid, empresario, tiene unos menos que ella".

Algunos de los datos que ha compartido la periodista ha sido que ambos fueron pillados durante estos días, dando buena muestra de su amor: "Nos dicen que están los dos bastante entregados a la causa, están ilusionados, todavía no se puede etiquetar como 'relación' pero la cosa va viento en popa".

El enfado de Iñigo Onieva por el nuevo ‘amigo’ de Tamara Falcó

Leticia Requejo ha aportado más datos sobre este nuevo novio. Según contaba en el programa matinal de Mediaset era un antiguo amigo de la pareja y no le ha sentado nada bien al ex de Tamara: "Íñigo Onieva se ha enterado y no le ha sentado nada bien, su reacción ha sido escribir a su amigo por un chat y le ha recriminado que no haya ido de frente, que se lo haya escondido, que haya ido por detrás y que se haya justo liado con su ex Tamara"

Espectacular topless y vacaciones en las Maldivas

Durante estas semanas la Marquesa de Griñón ha disfrutado de unas vacaciones en compañía de su familia. En concreto Tamara Falcó publicó en sus redes sociales un espectacular ‘topless’ desde las Maldivas para contar cómo había celebrado su cumpleaños.

"Hay destinos que te dejan con ganas de volver siempre. Tal es el caso de las Islas Maldivas. Este año tuve la suerte de ser invitada por Cayetana al nuevo hotel que llevan desde su agencia: Naladhu Private Island. Ha sido un sueño hecho realidad y una forma totalmente distinta de celebrar mi cumpleaños. Además, Cayetana tuvo el detalle de sorprenderme invitando también a mi hermana Ana Boyer y a su familia y también a mi Madre Isabel Preysler. Gracias de todo corazón a todos ellos", explicó la colaboradora de El Hormiguero para sus ‘followers’ en Instagram.