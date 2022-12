Arranca La última tentación en Telecinco. Un nuevo formato con caras ya conocidas y que ya saben lo que es pasarlo mal en la República Dominicana junto a sus parejas. ¿Por qué repiten? Sandra Barneda, presentadora del programa, responde a esta pregunta y desvela algunos detalles horas antes de la emisión en Telecinco de la primera entrega del programa. “Para ellos, el efecto de volver a la isla ha sido emocionalmente tremendo. Esa isla les cambió la vida a todos, pero algunos lo han pasado muy mal. Volver allí es un choque con su pasado y con todo lo que vivieron”, confiesa.

Las parejas de La última tentación se adentraron en el nuevo formato sin saber realmente a qué iban a República Dominicana ni qué se iban a encontrar allí. Tanto es así, que hay cosas que han sorprendido incluso a los productores del programa. Sandra Barneda ha revelado que, durante la grabación, fue descubriendo tramas de los protagonistas que no sabía que tenían. DE hecho, hay algunas que se remontan solo a una semana antes de que empezara el viaje: "Desconocíamos tramas que existían entre ellos a pesar de ser de ediciones distintas".

La mayoría de participantes repiten

Sandra Barneda ya conocía a casi todos los concursantes de esta edición de La última tentación, aunque no se reencontró con ellos hasta que empezaron a grabar. “Les tengo cariño, charlas con más complicidad y tengo un paso más de cercanía que creo que se nota”. “Una de las cosas que más me sorprendieron fue su reencuentro con la isla, a mí me sigue poniendo la piel de gallina ver cómo se emocionan”, añadió la presentadora. Además, desveló que “a mí hay alguien que me emociona muchísimo porque dio un discurso de aprender, de que en la vida estamos para crecer. Se lo agradecí luego porque fue como una lección”.

Volver al lugar que cambió sus vidas para afrontar una experiencia distinta a la que vivieron en su momento y responder a la siguiente pregunta: ¿tomaron la decisión correcta? Cinco parejas, integradas por protagonistas de las tres exitosas ediciones de La isla de las tentaciones y sus parejas actuales. Tendrán que vivir la experiencia por separado: cinco de ellos, en dormitorios compartidos con exparticipantes del formato con los que mantienen cuentas pendientes; y sus parejas, en Villa Luna, con el 'privilegio' de poder ver y oír lo que sucede en Villa Playa en las 'temidas' hogueras. La última tentación introducirá más novedades en el día a día de sus protagonistas: desde los Círculos de fuego, encuentros cara a cara en los que en un tiempo limitado tendrán que tomar decisiones importantes sobre su futuro, una nueva Luz de la tentación y juegos que prometen hacer aflorar sus emociones y sentimientos.