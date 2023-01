Duro enfrentamiento en Sálvame. Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más tensos del programa esta semana. Y es que la colaboradora de televisión se ha enfrentado a Gustavo González al asegurar que por culpa de este la policía se puso en contacto con ella por algo que tenía en su poder el colaborador del programa. No ha querido dar muchos detalles de qué se trataba, pero el cara a cara ha sido de lo más tenso. “Me han informado de lo que tenías en tu casa algo mío ¿Qué te crees, que soy una delincuente?”, le reprocha Belén Esteban.

La colaboradora lanzaba una pullita con segundas a Gustavo: "No, es que Gustavo sabe todo últimamente. Tú le preguntas por cualquiera que trabaje aquí en ‘Sálvame’ y te dice todo, así que pregúntale, que él está muy bien informado. Gustavo sabe todo de todos", ha dicho tajante la princesa del pueblo. Sus compañeros de plató se quedaban callados al no saber por qué Belén decía eso. Gustavo González hacía oídos sordos, pero Kiko Hernández le preguntaba si no iba a contestar a Belén: "Es que soy periodista… y mi obligación es…", se justificaba el colaborador. Belén Esteban, sorprendida, se preguntaba si por ser periodista "¿tienes que tener lo que tienes?", sin querer desvelar de qué se trata.

La versión de Belén Esteban

"A Belén la ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Tú qué te crees que yo soy una delincuente? No tengo ni una multa de tráfico. Ni una multa de tráfico tengo, así que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido disculpas. Eso lo tenías en tu casa, mío y de otra mucha gente que trabaja aquí en este plató. Y me parece de muy mal compañero", sigue diciéndole Belén a Gustavo. "¿Qué querías, encontrar algo mío de la policía? Gracias a la comisaría por el buen trato que me dieron. Cuando me llamaron me asusté. Me llamó la policía y me dijo que me tenía que presentar. Fueron encantadores los agentes", dice, asegurando que se tuvo que acercar hasta la comisaría con su abogado porque no sabía a qué se iba a enfrentar.

"Estoy más tranquila, pero Jorge, a mí nadie me tiene que investigar para ver si yo tengo cosas malas con la policía. A otra cosa mariposa", termina diciendo ante la advertencia de Jorge Javier Vázquez de que no dijera nada más. De esta forma, el tema no termina de zanjarse, pero Belén Esteban ha demostrado que está muy enfadada con el colaborador de televisión. Por su parte, Gustavo prefiere no seguir con el tema y no le dice nada más a Belén.