La última y quizá más esperada sesión de Bizarrap ya ha salido. Sin lugar a dudas la colaboración con Shakira y su 'beef' a Piqué después de la ruptura con este había generado una expectación mundial altísima. Las reacciones no se han hecho esperar y desde la 01:00 horas de la noche en España las redes han estallado para dar su opinión sobre las palabras de la artista colombiana ale x futbolista.

Todas las referencias de la canción de Shakira a Piqué

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", puede referirse a todos los títulos que ha ganado Piqué estando con Shakira y al aparecer este le habría sido infiel durante la enfermedad del padre de la artista.

"Una loba como yo no está para novatos", Loba es una canción anterior a Shakira durante su etapa de soltera tras haber dejado a su anterior pareja y se da valor ante lo que ha hecho Piqué al no saber cómo tratarla supuestamente.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", la ruptura de la pareja saltó en mitad de la publicación de que Shakira le debe una cantidad millonaria a Hacienda y tuvo que lidiar con toda la presión mediática sola. Además está frase va a camino de convertirse en un lema: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

"Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena!", sin lugar a dudas se refiere a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", es de sobra conocida la pasión de Piqué por los coches deportivos de alta gama y por los relojes de lujo.

"Yo valgo por dos de 22", la edad de la nueva pareja de Piqué

La letra completa de la canción de Shakira a Piqué:

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa tipos como tú, pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú