'El programa de Ana Rosa' desveló en exclusiva que Joana Sanz le ha pedido el divorcio a Dani Alves, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero por haber presuntamente agredido sexualmente a una joven en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre.

Según cuentan en el programa de Telecinco, la canaria habría pedido un vis a vis para decirle a la cara que su matrimonio estaba roto. El futbolista brasileño, no obstante, lo habría rechazado intuyendo el motivo por el que quería verlo personalmente. A pesar de ello, lo que Joana habría transmitido a los abogados de su marido su intención de divorciarse de él. Alves, por contra, sí accedió a una llamada telefónica, tal y como desveló también el mismo Programa de Ana Rosa.

Según la periodista Leticia Requejo, la conversación duró más bien poco y futbolista, que sabe que la intención de Joana es divorciarse, le habría explicado que no quiere perderla y también que la quiere mucho: "Es una llamada de 'por favor no me dejes en este momento solo", señalaba la reportera.

Joana quiere ver cara a cara a Alves cuando tenga la oportunidad, pero según este programa no va a cambiar su parecer al respecto del divorcio. Una decisión meditada sobre la que se pronunció en Instagram, dejando claro que hasta el momento no ha hablado con ningún medio de comunicación y aseguró también que empleará sus redes sociales cuando tenga algo que comunicar.