Las mascotas son parte de la cultura del ser humano. Los animales siempre han convivido con las personas, más allá de las especies que generalmente han servido como alimento o transporte. Históricamente no había restricciones, pero con el paso de los años fueron regulándose ciertas conductas. Multas, leyes contra el maltrato, etc... fueron ganando su espacio legal.

Los últimos cambios legales consideran a los animales como "seres dotados de sensibilidad", aunque aquello del DNI animal todavía tendrá que esperar. Hay que tener presente que en España hay mascotas en uno de cada tres hogares. Y no todo son perros y gatos, claro.

La nueva ley establece que los propietarios deberán superar un curso de formación específico para el animal que cuiden. Además deben evitar los riesgos y molestias a otras personas, y no podrán reproducirlos, ni sacrificarlos sin justificación veterinaria. Por otro lado, es importante saber que no se podrá dejar a su animal sin supervisión durante más de tres días y, en el caso caso de los perros, no más de 24 horas.

Estas son las mascotas prohibidas por la ley de bienestar animal

La nueva ley amplía todavía más el listado de mascotas prohibidas para tener en tu hogar. Para que el animal sea incluido en el listado de animales permitidos, tiene que pertenecer a una especie cuyas necesidades ecológicas, etológicas y fisiológicas sean fáciles de atender o que no existan indicios de que si el animal se escapa o es abandonado, pueda colonizar hábitats y causar daños.

Listado de mascotas prohibidas por ley